https://news.day.az/unusual/1196762.html Бездомный пес перевел детсадовцев через дорогу в Батуми - ВИДЕО
Бездомный пес перевел детсадовцев через дорогу в Батуми - ВИДЕО
Бездомная собака помогла дошкольникам перейти дорогу в Батуми, видеозапись инцидента была опубликована в Facebook.
Ролик разместил на своей странице блогер Гурам Шерозия. На нем бело-черный пес сопровождает воспитанников детсада на прогулке, на пешеходном переходе у центрального парка Батуми, передает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.
Собака не просто идет рядом с колонной детей, но лает на машины, как бы предупреждая их, чтобы они не двигались с места и пропустили детей.
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