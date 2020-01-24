Бездомный пес перевел детсадовцев через дорогу в Батуми - ВИДЕО

Бездомная собака помогла дошкольникам перейти дорогу в Батуми, видеозапись инцидента была опубликована в Facebook.

Ролик разместил на своей странице блогер Гурам Шерозия. На нем бело-черный пес сопровождает воспитанников детсада на прогулке, на пешеходном переходе у центрального парка Батуми, передает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.

Собака не просто идет рядом с колонной детей, но лает на машины, как бы предупреждая их, чтобы они не двигались с места и пропустили детей.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.