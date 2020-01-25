Точный гороскоп на субботу: Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика

Сегодня звезды гороскопа обещают, что интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью. Это относится и к учебе, и к работе, и к научному творчеству. Однако вместе с тем день предполагает пассивность, граничащую с апатией. Высокий творческий потенциал может войти у вас в противоречие с нежеланием этот потенциал реализовать, так что если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!

Овен

Сегодня в голову Овну может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще сегодня у Овна будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

Телец

Сегодня у Тельца день перекладывания бумажек - ничем другим ему заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Тельца будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что может сделать сегодня Телец, - это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Близнецы

Сегодня лучшим решением для Близнецов будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, сегодня Близнецам будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у них живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Близнецов сегодня небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что им действительно нравится.

Рак

Сегодня врагам и недоброжелателям Рака можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Рака на пути, рискуют понести большие потери. Сегодня изобретательность Рака способна здорово помочь ему не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

Лев

Сегодня звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Льва, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Лев не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет - тут уж ничего не поделаешь!

Дева

Сегодня день у Девы обещает складываться на редкость удачно, любые дела в ее руках будут спориться. Дева способна удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Сегодня вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Весы

Сегодня звезды гороскопа щедро наполняют Весы спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Весы желают чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от их инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если сегодня у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Скорпиону захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что сегодня эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот "какое-то время" может так никогда и не наступить.

Стрелец

Сегодняшний день у Стрельца обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, сегодня Стрелец может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Стрелец будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Козерог

Сегодня лучшим решением для Козерога будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Сегодня только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Козерога еще будет время в другие дни.

Водолей

Сегодня любые начинания Водолея обещают быть очень успешными! Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Водолей сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Водолею те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

Рыбы

Сегодня лучшее, что могут сделать Рыбы, - это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах им будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь - пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.