https://news.day.az/unusual/1196811.html Сдержавший атаку хаски храбрый кот попал на видео и удивил Сеть - ВИДЕО
Сдержавший атаку хаски храбрый кот попал на видео и удивил Сеть - ВИДЕО
Коты - невероятно отважные создания. Это в очередной раз доказал герой вирусного видео, который в одиночку устоял перед тремя огромными хаски. Самое забавное, что коту даже не пришлось применять силу, хватило агрессивных выпадов и сурового взгляда в сторону псов, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.
Забавный ролик набрал более 100 тысяч просмотров на портале Imgur.
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