Парень ловко забрался на стену, словно персонаж из игры - ВИДЕО

Ролик с парнем, который взбирается на стену, как ассасин из игры "Assassin's Creed", быстро набрал популярность на сайте Reddit. Он залез на самый верх стены без какого-либо снаряжения, просто цепляясь руками за выступы. В один момент этому профессиональному стенолазу даже пришлось перевернуться вниз головой, что только прибавило зрелищности всему процессу. Ему стоит обзавестись эффектным плащом с капюшоном, тогда зрителей, наблюдающих за его трюком, станет еще больше, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

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