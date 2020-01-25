Реакция "типичного кота" на танцы собаки рассмешила Сеть - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео реакции кота на танцы собаки. Ролик был опубликован на канале Rumble Viral на Youtube.

На этих кадрах запечатлено, как мопс кружится на траве и подбегает к черному коту. Однако тот остается сидеть, игнорируя действия питомца.

"Черный кот полностью игнорирует удивительный танец этого мопса. Типичный кот!" - сказано в подписи ролику, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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