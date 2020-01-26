https://news.day.az/unusual/1197061.html Почему в Мьянме официантов подзывают звуком поцелуя

Почему в Мьянме официантов подзывают звуком поцелуя

Это интересно, 26 января 2020 02:07 136

Отправляясь в путешествие, любой опытный турист знает: стоит заранее знакомиться не только с информацией о достопримечательностях, но и с этикетом страны.Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, что нужно знать, посещая рестораны в разных частях света.

Поцелуй официанта

В многонациональном государстве в Юго-Восточной Азии принято подзывать официантов звуком поцелуя. В Мьянме (бывшей Бирме) так делают большинство местных. Этот звук похож на тот, которым мы обычно подзываем собак. Но в этой стране он является знаком уважения и равноправия. Существуют альтернатива "поцелую официанта" - вы можете просто сложить указательный и большой палец кружком, как мы обычно показываем "о'кей", и тогда официант сразу же подойдет к вам.

Уйти, не оплатив

Во многих государствах чаевые автоматически включают в счет: в Чехии, Франции, Венгрии, Испании. В среднем это 10-15% от общей суммы счета. Однако не во всех европейских странах действует это правило. Например, в Австрии существуют два негласных правила. Во-первых, чаевые достаются официанту только за качественно выполненную работу. Во-вторых, если посетитель трижды попросил счет, а ему так и не принесли его, он может встать и уйти из заведения не заплатив.

Обратите внимание на блюда

Еще одной удивительной частью этикета разных стран является внимание к посетителям. Если в одном из венгерских ресторанов приносят в качестве комплимента кусок капусты, то это совершенно не значит, что вам пытаются подать продукт, который скоро испортится. Таким образом венгры показывают, что вы - важный гость в их заведении. Похожая ситуация происходит и в Китае. Если в одном из китайских ресторанов официант приносит вам кусочек запеченного гуся, то можете не сомневаться в своей привлекательности.

Только без рук!

Если собираетесь в путешествие в Чили, запомните правило: не ешьте ничего руками. В этой стране к манерам за столом относятся серьезно и предпочитают придерживаться правил этикета. И даже картофель фри и гамбургеры здесь принято есть при помощи столовых приборов.

Несчастливая рыба

Китайцы не только любят делать комплименты, но и верят в то, что еда может приносить удачу. К примеру, вам лучше не стоит переворачивать рыбу на тарелке. Местные жители убеждены, что таким поведением можно отпугнуть благополучие. Самые суеверные оставляют нижнюю часть рыбы нетронутой, в то время как другие отрывают хребет, чтобы добраться до самого филе.

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