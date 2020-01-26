Комнатные растения, опасные для детей и животных

Небольшой сад на подоконнике или балконе - мечта многих горожан, которые редко выезжают на природу. Но от некоторых растений стоит отказаться, если в доме есть маленькие дети или животные. Самые вредные растения - расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Диффенбахия

Пышное тропическое растение с крупными листьями пользуется вниманием всех любителей комнатных растений. Диффенбахия впитывает лишнюю влагу в помещении, освежает воздух.

Однако ее сок ядовит, при попадании на кожу появляются язвы, можно получить серьезный ожог.

Попробовав листок диффенбахии, малыш или питомец получит сильнейшее отравление, сердечный приступ и даже анафилактический шок.

Побочные симптомы - отек языка и гортани, а если сок попал в глаз, то и временная слепота с последующей частичной потерей зрения.

Олеандр

Прекрасный цветок необыкновенно токсичен. Даже его пыльца способна привести к смерти взрослого человека, а мед из цветочного нектара - вызвать тяжелейшее отравление. Симптомы отравления олеандром - аритмия, дрожащие конечности, головокружение. У животных начинается рвота и холодеют лапы. Работайте с олеандром только в перчатках и маске и воздержитесь от его культивирования, если у вас есть дети или питомцы.

Плющ

Это вьющееся растение любят за способность создавать своеобразный балдахин и уютный полумрак, его часто можно увидеть на балконе. Однако оно не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Жевание или проглатывание листка спровоцирует судороги, лихорадку, высыпания на коже и чувство жжения в горле. Симптомы отравления у животных - слабость, дрожь в теле, тяжелое дыхание, диарея.

Каладиум

Это популярное растение с красочными листьями часто называют ангельскими крыльями. Однако обращаться с ним нужно очень осторожно - любой элемент растения при попадании внутрь провоцирует опухание ротовой полости и горла, проблемы с дыханием, что может привести к смерти. У животных начинается сильное выделение слюны, среди других признаков - дрожащая голова, тяжелое дыхание, рвота.