Продукты, которые стоит хранить в тепле

Не все продукты, как и приготовленная еда, лучше всего сохраняются при низкой температуре. Если в питательном веществе присутствуют определенные консерванты, оно прекрасно сохраняется и в теплых условиях. Это, уже не говоря о том, что некоторые виды овощей с фруктами (томаты, бананы, хурма) доспевают, лежа на подоконнике, а не в общем отделе холодильника, либо на прохладном балконе.

Что стоит держать в тепле

Продуктов, отлично сохраняющихся на кухне, а не на балконе, в холодильнике или в другом холодном месте, достаточно много.

О них расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Арахисовое масло

Конечно, стопроцентно натуральная маслянистая субстанция, полученная из арахисовых орехов, должна находиться на холоде, но в магазинах продается продукт со специальными консервантами. Благодаря ним, он отлично сохраняет свои вкусовые и питательные свойства в течение 3-4 месяцев с момента открытия баночки. Причем, не важно, стоит емкость с маслом на полке холодильника или же на кухонном столе. Более того, в теплом месте масло находится в более мягком и удобном для употребления в пищу состоянии.

Бананы

В условиях низкой температуры банановая кожура быстро приобретает коричневый оттенок, в результате чего, плоды созревают в ускоренном темпе. Более того, эти экзоты выделяют в воздух вещества, ускоряющие созревание других плодов, так что крайне нежелательно помещать их в холодильник, да еще и вместе с овощами или фруктами.

При температуре 18-25 градусов (именно такой температурный диапазон, как правило, в жилых помещениях) бананчики могут сохраняться свежими несколько дней, в то время, как в общем отделе холодильной установки они продержатся не более дня или двух.

Картошка

Известно, что этот корнеплод богат на крахмал. Проблема в том, что на холоде данное вещество преобразовывается в сахар, придающий картофелю не свойственный ему сладковатый привкус. К тому же, плоды, пролежавшие на холоде, во время термической обработки темнеют и теряют привлекательность.

Мед

Пчелиный продукт - превосходный консервант, который не нуждается в специальных условиях хранения. Более того, содержащаяся в нем глюкоза на холоде кристаллизируется, а это ухудшает вкусовые свойства продукта.

Лук

Репчатый лук важно держать на воздухе, иначе от тут же начинает гнить. Если поместить жгучий овощ в холодное место, он вскоре станет мягким и непригодным для кулинарного использования.