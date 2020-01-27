https://news.day.az/unusual/1197145.html Одинокий миллиардер ищет веселую и жизнерадостную девушку для совместного отдыха на Луне

Одинокий миллиардер ищет веселую и жизнерадостную девушку для совместного отдыха на Луне

Это интересно, 27 января 2020 01:02 155

Итак, милые дамы, возможно, ваши поиски достойного мужчины, наконец, завершились. Позвольте представить вам японского миллиардера-предпринимателя и коллекционера произведений искусства Юсаку Маедзаву.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, этот 44-летний разведенный мужчина, отец троих детей, ищет женщину, достигшую возраста 20 лет, которая могла бы сопровождать его в путешествии на Луну, а если все пройдет хорошо, то отношения могут продолжиться. Многие парни просто хотят использовать вас как "конфетку", молодую привлекательную спутницу на один вечер, чтобы выглядеть шикарно во время первого в истории человечества туристического полета на Луну. Но только не Юсаку Миядзава, уважаемые дамы! Он ищет спутницу для Луны и спутницу для жизни в одном лице - человека, который останется с ним на долгие годы после возвращения из путешествия. Разумеется, если вы оба не сгорите на обратном пути при входе в плотные слои атмосферы.

Надо сказать, Юсаку заметно повзрослел и остепенился с тех пор, как в сентябре 2018 года приобрел билет на корабль Space X до Луны и обратно. Тогда он пообещал, что возьмет с собой команду художников, чтобы они могли набраться вдохновение, получив уникальную возможность увидеть Луну ближе, чем обычно, а родную планету со стороны. Однако, поверьте, теперь все эти дикие и необузданные желания в прошлом. Он хочет устроить свою жизнь, а для начала слетать на Луну с новой подругой из Интернета. Вполне разумная и понятная мечта, не так ли?

Если вы заинтересованы в свидании с Юсаку и бесплатном путешествии на Луну, все, что вам следует сделать, это добиться его благосклонности. И для этого вам придется совершить один из самых романтичных жестов, на которые только способен человек в наше скучное и приземленное время: заполнить анкету на его вебсайте. Если вам не хватает уверенности в себе, и вы опасаетесь, что не подойдете для лунных каникул миллиардера, не беспокойтесь: требования Юсаку вовсе не так уж экстравагантны. Претендентка должна соответствовать всего двум условиям: быть "яркой личностью" и "искренне желать мира во всем мире". Да, кстати, циничных 19-летних стерв просят не беспокоить.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Астане задержали все авиарейсы 01:10, В мире 405
В Иерусалиме на акции против призыва в армию задержали 38 ортодоксальных иудеев 00:10, В мире 664
Погиб Коби Брайант - ФОТО 00:01, Спорт 1 476
Ипотечный фонд Азербайджана обратился к населению в связи с началом льготной аренды жилья 26 января 22:58, Общество 1 399
Армения - это мина, заложенная под Евразийский Союз - как Ереван предает интересы Москвы 26 января 22:51, Политика 1 376
США активизировали контртеррористические операции в Сирии 26 января 22:48, В мире 1 043
Агентство по развитию МСБ провело тренинг по бизнес-сотрудничеству для предпринимателей 26 января 22:45, Экономика 1 022
По посольству США в Ираке нанесли ракетный удар 26 января 22:29, В мире 1 349
Россия наказывает Пашиняна - в Армении резко подорожает газ 26 января 22:05, Политика 2 105
Азербайджанские студенты поблагодарили Президента Ильхама Алиева за помощь в эвакуации из зоны землетрясения - ФОТО 26 января 21:52, Политика 1 358
В Азербайджане растет объем производства автомобилей 26 января 21:34, Экономика 1 453
Жители Гонконга протестуют против карантина 26 января 20:59, В мире 1 595
В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек 26 января 20:35, В мире 1 570
Из китайского города Ухань массово бегут жители - уже 5 миллионов 26 января 19:43, В мире 2 113
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 26.01.2020 26 января 19:00, Политика 1 969
В Нигерии зафиксировали вспышку лихорадки Ласса 26 января 18:57, В мире 2 061
Принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II 26 января 18:53, В мире 2 651
США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности 26 января 18:46, В мире 2 161
Эпидемиологи из Китая подтвердили данные об источнике коронавируса 26 января 18:40, В мире 2 380
В Азербайджане состоялась презентация концептуального рамочного документа по партнерству государственного и частного секторов - ФОТО 26 января 18:35, Экономика 2 105
В России оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус 26 января 18:32, В мире 2 172
Число погибших из-за ливней в Бразилии достигло 47 26 января 18:25, В мире 2 129
Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы пищевого бизнеса - ФОТО 26 января 18:23, Экономика 2 073
В парламенте Ирана заявили, что "черные ящики" украинского лайнера останутся в стране 26 января 18:17, В мире 2 133
В Ираке за два дня погибли более десяти демонстрантов 26 января 18:10, В мире 2 063
Стрельба в баре в Южной Каролине, есть погибшие 26 января 18:03, В мире 2 065
Германия возобновила обучение иракских военных 26 января 17:57, В мире 2 077
В Огузе начался крупный пожар в горах 26 января 17:44, Общество 2 393
В Физули созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев 26 января 17:35, Экономика 2 165
Глава Дагестана рассказал о планах по запуску скоростного поезда Махачкала-Баку 26 января 17:27, В мире 2 509
Число жертв землетрясения в Турции растет - ОБНОВЛЕНО 26 января 17:20, В мире 2 297
В Вене у стюардессы из Китая заподозрили коронавирус 26 января 17:13, В мире 2 265
Лидер иракских шиитов призвал к новой акции против США 26 января 17:07, В мире 2 267
Израильтянам впервые разрешили посещать Саудовскую Аравию 26 января 17:00, В мире 2 371
В жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, есть пострадавшие 26 января 16:53, В мире 2 238
Министр торговли США не исключил ответных мер на углеродный налог ЕС 26 января 16:43, В мире 2 343
Студенты, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, доставлены самолетом из Нахчывана в Баку - ОБНОВЛЕНО 26 января 16:34, Общество 2 576
В Китае считают, что коронавирус может приобрести новые характеристики 26 января 16:31, В мире 2 408
Ким Чен Ын впервые после казни дяди появился на публике со своей тетей 26 января 16:17, В мире 2 739
Папа Франциск молится за успех борьбы с коронавирусом 26 января 16:07, В мире 2 406
Мир на примере Азербайджана увидел, каких результатов можно достичь, если обеспечить стабильность и развитие страны - эксперты об итогах Давосского форума 26 января 16:00, Политика 2 626
В Париже отменили мероприятия в честь китайского Нового года 26 января 15:56, В мире 2 418
В Бакинском книжном центре состоялась презентации книг, приуроченная к 70-летию Михаила Гусмана - ФОТО 26 января 15:46, Культура 2 741
В Японии выявили четвертый случай заражения коронавирусом 26 января 15:35, В мире 2 567
В Индии прогремели четыре взрыва 26 января 15:27, В мире 2 599
В Турции шесть человек остаются под завалами после землетрясения 26 января 15:20, В мире 2 607
В Ираке не менее 30 человек пострадали в столкновениях с силовиками 26 января 15:10, В мире 2 611
Названы ранние симптомы смертельного вируса из Китая 26 января 15:02, В мире 3 148
Боевой экраноплан "Каспийский монстр" разместится в Дербенте - ФОТО 26 января 14:55, В мире 2 969
Беларусь получила первую партию норвежской нефти 26 января 14:48, В мире 2 785
В Азербайджане опровергли информацию о массовом отравлении угарным газом 26 января 14:41, Общество 2 916
Иран ведет переговоры с Азербайджаном о запуске электронного коридора 26 января 14:31, Экономика 3 019
Япония может вывезти граждан из зараженных коронавирусом зон в Китае 26 января 14:24, В мире 2 805
В Гонконге из-за угрозы пневмонии закрылись Disneyland и Ocean Park 26 января 14:14, В мире 2 830
Finnair разрешила экипажу использовать респираторы из-за коронавируса 26 января 14:03, В мире 3 000
В Великобритании официально представлена монета, посвященная Brexit - ФОТО 26 января 13:56, В мире 3 028
В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса 26 января 13:49, В мире 3 179
В США зарегистрирован третий случай заболевания пневмонией нового типа 26 января 13:42, В мире 2 979
Индийское противоспутниковое оружие впервые показали на параде в Нью-Дели 26 января 13:35, В мире 3 043
В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче 26 января 13:27, В мире 3 069
Прогноз погоды на первый день рабочей недели 26 января 13:10, Общество 11
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35 26 января 12:57, В мире 3 138
В Баку может быть проведен финал Лиги Чемпионов - ОФИЦИАЛЬНО 26 января 12:47, Спорт 4 053
В Китае запретили продажу диких животных из-за коронавируса 26 января 12:40, В мире 3 224
Эрдоган обвинил Асада и Хафтара в нарушении перемирия в Идлибе и Ливии 26 января 12:31, В мире 3 321
В Китае будут блокировать известную соцсеть за слухи о коронавирусе 26 января 12:24, В мире 3 350
В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации 26 января 12:14, В мире 3 270
Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 26 января 12:07, Общество 3 819
Эрдоган отправился с визитом в Алжир 26 января 11:56, В мире 3 360
Сильные ливни в Бразилии унесли жизни десятков людей 26 января 11:48, В мире 3 396
Названы все симптомы смертельного китайского вируса 26 января 11:41, В мире 3 784
Азербайджан - ключевой партнер РФ на Кавказе и Ближнем Востоке - Российские эксперты о динамике сотрудничества Баку и Москвы 26 января 11:30, Политика 3 912
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. 26 января 11:14, В мире 3 456
В Tinder появится тревожная кнопка 26 января 11:06, Технологии 3 583
На Каспии произошло землетрясение 26 января 10:57, Общество 3 968
Ermənistanı guya Azərbaycandan artıq demokratik ölkə kimi göstərmək planlarına "Milli Şura" dəstək verir - Aydın Quliyev 26 января 10:49, Azərbaycanca 4 255
Президент Турции назвал число погибших и пострадавших в результате землетрясения 26 января 10:45, В мире 3 805
Третий - лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу 26 января 10:36, В мире 4 038
МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя 26 января 10:22, В мире 3 705
В Азербайджане будут штрафовать водителей автомобилей с иностранными номерами 26 января 10:14, Общество 4 780
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали десятки азербайджанцев - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 26 января 10:07, Общество 4 369
Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки 26 января 10:02, В мире 3 834
В результате взрыва гранат на свадьбе в Афганистане ранены 20 человек 26 января 09:55, В мире 3 847
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 26 января 09:47, Политика 3 898
Генсек ООН выразил соболезнования правительству Турции в связи с землетрясением 26 января 09:42, В мире 3 841
Трамп отверг возможность переговоров с Ираном при условии снятия санкций 26 января 09:36, В мире 3 913
Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения 26 января 09:29, В мире 3 959
Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд 26 января 09:22, Технологии 3 991
Число погибших при землетрясении в Турции продолжает расти 26 января 09:16, В мире 4 055
Азербайджан значительно нарастил объем грузоперевозок - ЦИФРЫ 26 января 09:10, Экономика 4 272
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса 26 января 09:05, В мире 4 001
Адвокаты Трампа назвали импичмент «вмешательством в выборы» 26 января 08:55, В мире 4 056
США назвали оружие быстрой и смертельной войны 26 января 08:44, В мире 4 285
Британский футболист умер накануне матча 26 января 08:32, Спорт 4 356
Под завалами здания найдена 2-летняя девочка - чудесное спасение в Турции 26 января 08:20, В мире 4 258
В Турции 15 тысяч человек получили временное жилье после землетрясения 26 января 08:11, В мире 4 258
Демократы сами считают импичмент обманом - заявление Трампа 26 января 07:58, В мире 4 286
В Индии покажут новые образцы вооружений 26 января 07:45, В мире 4 367
В Товузе произошел пожар в трехкомнатной квартире – ФОТО 26 января 07:32, Общество 4 469
Юристы Трампа сказали, как будут выстраивать его защиту 26 января 07:19, В мире 4 419
23 человека погибли, 5,5 тысячи остались без крова - удар стихии в Бразилии 26 января 07:07, В мире 4 702
В Москве госпитализировали восьмерых граждан из Китая с высокой температурой 26 января 06:05, В мире 4 772
В Перу пройдут досрочные выборы в парламент 26 января 04:28, В мире 5 103
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине 26 января 03:01, В мире 5 695
Азербайджанских студентов эвакуируют из зоны землетрясения в Турции 26 января 01:19, Политика 5 879
В Бакинском книжном центре состоялась церемония презентации книги «Формула жизни. Книга о папе и маме» - ФОТО 26 января 00:14, Культура 6 394
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет 26 января 00:06, В мире 6 460
Глава Евросовета созвал экстренный саммит 25 января 23:38, В мире 6 468
Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США 25 января 23:02, В мире 6 487
Boeing 777X начал первый испытательный полет 25 января 22:40, В мире 6 637
Ректор Московского государственного института международных отношений выступил с лекцией в Университете АДА 25 января 22:23, Политика 6 611
"Это удивительная страна с восхитительными, гостеприимными жителями" - Канадская писательница делится впечатлениями от путешествия в Азербайджан 25 января 22:00, Туризм 8 306
Возросло число жертв землетрясения в Турции 25 января 21:51, В мире 6 797
Еще два землетрясения в Турции 25 января 21:29, В мире 9 880
Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли 5,5 млрд - ОТЧЕТ 25 января 21:24, Экономика 6 719
Пашинян поддержал возвращение оккупированных территорий Азербайджана - громкое заявление 25 января 21:00, Политика 17 320
Защита Трампа начала представлять в Сенате аргументы в рамках процедуры импичмента 25 января 20:39, В мире 6 894
В работе Facebook в Азербайджане произошел сбой 25 января 20:23, Технологии 6 961
NASA предупреждает: к Земле приближается потенциально опасный астероид 25 января 20:01, В мире 7 306
43 человека спасены из-под завалов после землетрясения в Турции 25 января 19:58, В мире 7 042
Пашиняну пригрозили судебным иском 25 января 19:54, Политика 7 833
Двухлетний ребенок стал самым маленьким пациентом с пневмонией нового типа в Китае 25 января 19:49, В мире 6 978
Заповеднику «Юхары Баш» дан статус национального - постановление Кабмина 25 января 19:43, Общество 7 435
В Иране выдвинули новую версию гибели украинского лайнера 25 января 19:39, В мире 7 322
В Китае возросло число заболевших новым типом коронавируса 25 января 19:29, В мире 7 019
В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли еще двух человек 25 января 19:05, В мире 7 148
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека 25 января 18:55, В мире 7 062
Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения 25 января 18:50, В мире 7 055
В Польше ввели дополнительные меры безопасности из-за коронавируса 25 января 18:45, В мире 7 054
Али Ахмедов: Азербайджан теперь не только участник влиятельнейшей в мире организации по экономическим дискуссиям, но и один из ее организаторов 25 января 18:38, Политика 7 010
Во Франции при пожаре в зоопарке погибли около 60 животных 25 января 18:30, В мире 7 153
Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и высадили шестерых пассажиров 25 января 18:20, В мире 7 567
В Европе раскрыли польскую банду с военной подготовкой и элитными авто 25 января 18:12, В мире 7 399
Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров 25 января 18:05, Туризм 7 328
Названы основные сферы деятельности населения Азербайджана 25 января 17:59, Экономика 7 484
В Пакистане изолировали первого человека с подозрением на коронавирус 25 января 17:52, В мире 7 297
Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении прав человека из-за допросов иранцев на границе 25 января 17:46, В мире 7 321
Индийские пожарные спасли 12 человек после обрушения здания в Дели 25 января 17:40, В мире 7 361
В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро 25 января 17:34, В мире 7 331
В Центре мугама отметят 90-летие Алибабы Мамедова 25 января 17:33, Культура 7 449
США планируют эвакуировать своих граждан из Уханя 25 января 17:27, В мире 7 415
Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв 25 января 17:21, В мире 7 444
Власти Пекина запретили междугородние автобусы из-за коронавируса 25 января 17:15, В мире 7 455
Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции 25 января 17:08, В мире 7 527
"Союзмультфильм" намерен транслировать азербайджанские мультфильмы из "золотой коллекции" 25 января 17:00, Культура 7 698
Аэропорт в Тегеране усилил меры безопасности из-за коронавируса 25 января 16:53, В мире 7 446
Азербайджанский ансамбль танца выступил на телешоу в Китае, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО 25 января 16:45, Культура 7 592
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание - ФОТО 25 января 16:37, Политика 10 142
Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии 25 января 16:34, Политика 7 537
Азербайджанская делегация примет участие в зимней сессии ПАСЕ 25 января 16:27, Политика 7 545
Ещё новости