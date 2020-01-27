Одинокий миллиардер ищет веселую и жизнерадостную девушку для совместного отдыха на Луне

Итак, милые дамы, возможно, ваши поиски достойного мужчины, наконец, завершились. Позвольте представить вам японского миллиардера-предпринимателя и коллекционера произведений искусства Юсаку Маедзаву.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, этот 44-летний разведенный мужчина, отец троих детей, ищет женщину, достигшую возраста 20 лет, которая могла бы сопровождать его в путешествии на Луну, а если все пройдет хорошо, то отношения могут продолжиться. Многие парни просто хотят использовать вас как "конфетку", молодую привлекательную спутницу на один вечер, чтобы выглядеть шикарно во время первого в истории человечества туристического полета на Луну. Но только не Юсаку Миядзава, уважаемые дамы! Он ищет спутницу для Луны и спутницу для жизни в одном лице - человека, который останется с ним на долгие годы после возвращения из путешествия. Разумеется, если вы оба не сгорите на обратном пути при входе в плотные слои атмосферы.

Надо сказать, Юсаку заметно повзрослел и остепенился с тех пор, как в сентябре 2018 года приобрел билет на корабль Space X до Луны и обратно. Тогда он пообещал, что возьмет с собой команду художников, чтобы они могли набраться вдохновение, получив уникальную возможность увидеть Луну ближе, чем обычно, а родную планету со стороны. Однако, поверьте, теперь все эти дикие и необузданные желания в прошлом. Он хочет устроить свою жизнь, а для начала слетать на Луну с новой подругой из Интернета. Вполне разумная и понятная мечта, не так ли?

Если вы заинтересованы в свидании с Юсаку и бесплатном путешествии на Луну, все, что вам следует сделать, это добиться его благосклонности. И для этого вам придется совершить один из самых романтичных жестов, на которые только способен человек в наше скучное и приземленное время: заполнить анкету на его вебсайте. Если вам не хватает уверенности в себе, и вы опасаетесь, что не подойдете для лунных каникул миллиардера, не беспокойтесь: требования Юсаку вовсе не так уж экстравагантны. Претендентка должна соответствовать всего двум условиям: быть "яркой личностью" и "искренне желать мира во всем мире". Да, кстати, циничных 19-летних стерв просят не беспокоить.