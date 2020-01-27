7 самых впечатляющих жилищ знаменитостей

Большие деньги - это всегда большие проблемы, главная из которых, как грамотно их потратить. Большинство людей мечтают получить богатство, чтобы потом положить все деньги на депозит и вести скромный образ жизни, не работая и не переживая о пенсии. Но до тех пор, пока несметные сокровища находятся в руках в основном недостойных людей, всем остальным остается наблюдать, как они безвкусно транжирят капиталы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, Фил Макгроу проживает в Беверли Крест в доме за 5,75 млн. долларов, который выглядит снаружи как обычный особняк богатея с западного побережья Лос-Анджелеса, но внутри представляет собой просто кладезь экстравагантности. Сотни видов оружия украшают стены гостиной, конечно же, как утверждают владельца, яко инсталляция против огнестрельного оружия, изысканная мебель подсвечена неоновыми огоньками, а перила на второй этаж украшены филигранной резьбой в виде тысячи и одной змеи... или лианы. Кто ж разберет? Ну, подумаешь, хозяин - псих, случается, особенно со знаменитыми психологами.

У жителей Окалы есть замечательный сосед, дом которого стоимостью 10,5 млн. долларов представляет собой аэропорт с собственной взлетно-посадочной полосой. Джон Траволта также является собственником Боинга 707, который он подарил Обществу восстановления исторических самолетов в Австралии. Наверно, отлично, когда у соседа есть припаркованные под окном самолеты, всегда можно попросить подбросить до работы в случае чего.

Кэти Перри так хотела овладеть старинным монастырем в районе Лос-Фелис, что годами бодалась с упертыми монахинями в зале суда за право приобрести обитель. Одна из противоборствующих монахинь умерла прямо в зале суда. В итоге покупка религиозного сооружения за 4,5 млн. долларов экстравагантной певицей может состояться только при условии приобретения для святых людей другой собственности для проживания.

Бетси Джонсон оформила интерьер своей виллы в Зихуатанехо в свойственной только ей манере. В доме все насквозь пропитано эпатажным духом самого известного модельера. И у любого желающего есть возможность провести мексиканские каникулы среди ее барахла и портретов, поскольку дом-мечта сдается посуточно всего за 600 с копейками долларов в сутки.

Имение Дрейка в Лос-Анджелесе обладает собственным девизом "Живём Только Один Раз", первые буквы которого выгравированы на эмблеме. Однако это прекрасное изречение приглянулось прохожим, и несколько раз герб с ворот был заимствован неизвестными личностями. Пафосный девиз вполне соответствует содержанию поместья за 20 млн. долларов: частный теннисный корт, баскетбольная площадка, песчаная площадка для пляжного волейбола и экстравагантный бассейн в форме лагуны со спа, несколькими водопадами с дистанционным управлением, водной горкой и баром, механическим быком, - что еще нужно простому рэперу для счастья.

Джулиан Шнабель известный режиссер, подрабатывающий архитектором, возвел свой палаццо Чупи (или дворец-леденец) на крыше старой, облезлой конюшни. Снаружи эти пять кондоминиумов не отличишь от кукольного домика Барби Малибу, зато, говорят, внутри все довольно пристойно и изысканно, и доступно к приобретению за 12-30 млн. долларов.

Перссон Маркус приобрел самый дорогой особняк в Беверли Хиллз за 70 млн. долларов. Любитель программировать и играть в видеоигры стал владельцем гаража на 16 железных лошадей, винного погреба, и огромной стены из конфет и фигурок Эмемдемс, глядящих с одобрением на всю эту роскошь.