Как все успевать: простые советы от Опры Уинфри

Она не стала одним из самых богатых и влиятельных людей на Земле благодаря какой-то счастливой случайности. У Опры Уинфри есть список успешных проектов и достижений, который мог бы занять несколько страниц, и ей каким-то образом удается не только оставаться на плаву, но и процветать. К счастью для всех нас, у нее есть довольно простые советы для тех, кто хочет многое успеть в своей жизни. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Главный момент - это сейчас

Само собой разумеется, Уинфри - невероятно занятая женщина. Обладательница многомиллиардного состояния, достигшая всего с нуля, исключительно своим трудом, она сегодня управляет целой империей, в которую входят ее собственная телевизионная сеть, продюсерская студия Harpo, журнал The Oprah Magazine и многое другое. Впрочем, мировую славу телеведущей принесло ее отмеченное множеством наград дневное ток-шоу, которое прекратило работу в 2011 году, после двадцати пяти успешных сезонов. В 2015 году в интервью изданию Fast Company Уинфри поделилась самым большим секретом своей невероятной продуктивности: способностью быть "на сто процентов включенной в работу". Для нее это означает противоположность универсальности, выполнению многих задач одновременно (что в любом случае является в принципе невозможным, даже с научной точки зрения).

"Я не принимаю всерьез все эти разговоры о мультитаскинге (искусство выполнять несколько заданий одновременно). С моей точки зрения, это просто чепуха, - сказала Уинфри. - Когда я пыталась сделать нечто подобное, ничего хорошего не получается". (Собственно, ни у кого не получается). Тактика "предельной концентрации", которую описывает Fast Company - вот что позволяет медиа-магнату Опре Уинфри быть максимально эффективной и внимательной при выполнении любой задачи.

Попробуйте следовать ее совету, сознательно делая каждый день очередной шаг к цели. "Я поняла, что предельное внимание к выбранному виду деятельности сопровождается высоким уровнем интенсивности работы и честным отношением к ней, - говорит она. - Речь идет о том, чтобы полностью погружаться в события, которые происходят в жизни в данный момент и не думать о том, что произойдет через три часа или что с вами будет сегодня, скажем, в семь вечера".

"Отпускать" ситуацию и доверять людям

Однако, надеяться на то, что вы сможете быть предельно сконцентрированы на своей миссии 24 часа в сутки и семь дней в неделю - не только нереалистично, но и разрушительно для психики. Даже Уинфри не готова подписаться на такое. Еще один урок, который мы можем усвоить из ее опыта: исключительно важно научиться доверять окружающим и отпускать ситуацию. Представьте, что было бы, если бы Опра Уинфри лично присматривала за всем, на чем, условно говоря, написано ее имя. Гарантированный нервный срыв!

На самом деле, Уинфри ежедневно посвящает некоторое время медитации, а живет она в двух часах езды от своего офиса, что дает ей чувство пространства и достаточное количество времени на размышления. Хотя это весьма непрактично с точки зрения обычного человека, ее тактику все же можно применить: просто ослабляйте вожжи каждый раз, когда это возможно. "Я стараюсь окружить себя людьми, которые действительно знают, что делают, и дать им полную свободу делать свое дело, - говорит Опра. - Никому не нравится мелочная опека, это каждый понимает. Вот и не превращайтесь в надзирателя".