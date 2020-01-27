https://news.day.az/unusual/1197147.html Как все успевать: простые советы от Опры Уинфри

Как все успевать: простые советы от Опры Уинфри

Это интересно, 27 января 2020 04:09 138

Она не стала одним из самых богатых и влиятельных людей на Земле благодаря какой-то счастливой случайности. У Опры Уинфри есть список успешных проектов и достижений, который мог бы занять несколько страниц, и ей каким-то образом удается не только оставаться на плаву, но и процветать. К счастью для всех нас, у нее есть довольно простые советы для тех, кто хочет многое успеть в своей жизни. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Главный момент - это сейчас

Само собой разумеется, Уинфри - невероятно занятая женщина. Обладательница многомиллиардного состояния, достигшая всего с нуля, исключительно своим трудом, она сегодня управляет целой империей, в которую входят ее собственная телевизионная сеть, продюсерская студия Harpo, журнал The Oprah Magazine и многое другое. Впрочем, мировую славу телеведущей принесло ее отмеченное множеством наград дневное ток-шоу, которое прекратило работу в 2011 году, после двадцати пяти успешных сезонов. В 2015 году в интервью изданию Fast Company Уинфри поделилась самым большим секретом своей невероятной продуктивности: способностью быть "на сто процентов включенной в работу". Для нее это означает противоположность универсальности, выполнению многих задач одновременно (что в любом случае является в принципе невозможным, даже с научной точки зрения).

"Я не принимаю всерьез все эти разговоры о мультитаскинге (искусство выполнять несколько заданий одновременно). С моей точки зрения, это просто чепуха, - сказала Уинфри. - Когда я пыталась сделать нечто подобное, ничего хорошего не получается". (Собственно, ни у кого не получается). Тактика "предельной концентрации", которую описывает Fast Company - вот что позволяет медиа-магнату Опре Уинфри быть максимально эффективной и внимательной при выполнении любой задачи.

Попробуйте следовать ее совету, сознательно делая каждый день очередной шаг к цели. "Я поняла, что предельное внимание к выбранному виду деятельности сопровождается высоким уровнем интенсивности работы и честным отношением к  ней, - говорит она. - Речь идет о том, чтобы полностью погружаться в события, которые происходят в жизни в данный момент и не думать о том, что произойдет через три часа или что с вами будет сегодня, скажем, в семь вечера".

 "Отпускать" ситуацию и доверять людям

Однако, надеяться на то, что вы сможете быть предельно сконцентрированы на своей миссии 24 часа в сутки и семь дней в неделю - не только нереалистично, но и разрушительно для психики. Даже Уинфри не готова подписаться на такое. Еще один урок, который мы можем усвоить из ее опыта: исключительно важно  научиться доверять окружающим и отпускать ситуацию. Представьте, что было бы, если бы Опра Уинфри лично присматривала за всем, на чем, условно говоря, написано ее имя. Гарантированный нервный срыв!

На самом деле, Уинфри ежедневно посвящает некоторое время медитации, а живет она в двух часах езды от своего офиса, что дает ей чувство пространства и достаточное количество времени на размышления. Хотя это весьма непрактично с точки зрения обычного человека, ее тактику все же можно применить: просто ослабляйте вожжи каждый раз, когда это возможно. "Я стараюсь окружить себя людьми, которые действительно знают, что делают, и дать им полную свободу делать свое дело, - говорит Опра. - Никому не нравится мелочная опека, это каждый понимает. Вот и не превращайтесь в надзирателя".

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Астане задержали все авиарейсы 01:10, В мире 1 209
В Иерусалиме на акции против призыва в армию задержали 38 ортодоксальных иудеев 00:10, В мире 1 411
Погиб Коби Брайант - ФОТО 00:01, Спорт 2 300
Ипотечный фонд Азербайджана обратился к населению в связи с началом льготной аренды жилья 26 января 22:58, Общество 2 160
Армения - это мина, заложенная под Евразийский Союз - как Ереван предает интересы Москвы 26 января 22:51, Политика 2 231
США активизировали контртеррористические операции в Сирии 26 января 22:48, В мире 1 759
Агентство по развитию МСБ провело тренинг по бизнес-сотрудничеству для предпринимателей 26 января 22:45, Экономика 1 752
По посольству США в Ираке нанесли ракетный удар 26 января 22:29, В мире 2 141
Россия наказывает Пашиняна - в Армении резко подорожает газ 26 января 22:05, Политика 3 022
Азербайджанские студенты поблагодарили Президента Ильхама Алиева за помощь в эвакуации из зоны землетрясения - ФОТО 26 января 21:52, Политика 2 098
В Азербайджане растет объем производства автомобилей 26 января 21:34, Экономика 2 167
Жители Гонконга протестуют против карантина 26 января 20:59, В мире 2 304
В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек 26 января 20:35, В мире 2 268
Из китайского города Ухань массово бегут жители - уже 5 миллионов 26 января 19:43, В мире 2 841
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 26.01.2020 26 января 19:00, Политика 4 145
В Нигерии зафиксировали вспышку лихорадки Ласса 26 января 18:57, В мире 2 701
Принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II 26 января 18:53, В мире 3 346
США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности 26 января 18:46, В мире 2 802
Эпидемиологи из Китая подтвердили данные об источнике коронавируса 26 января 18:40, В мире 3 034
В Азербайджане состоялась презентация концептуального рамочного документа по партнерству государственного и частного секторов - ФОТО 26 января 18:35, Экономика 2 750
В России оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус 26 января 18:32, В мире 2 804
Число погибших из-за ливней в Бразилии достигло 47 26 января 18:25, В мире 2 762
Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы пищевого бизнеса - ФОТО 26 января 18:23, Экономика 2 706
В парламенте Ирана заявили, что "черные ящики" украинского лайнера останутся в стране 26 января 18:17, В мире 2 769
В Ираке за два дня погибли более десяти демонстрантов 26 января 18:10, В мире 2 696
Стрельба в баре в Южной Каролине, есть погибшие 26 января 18:03, В мире 2 700
Германия возобновила обучение иракских военных 26 января 17:57, В мире 2 710
В Огузе начался крупный пожар в горах 26 января 17:44, Общество 3 039
В Физули созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев 26 января 17:35, Экономика 2 800
Глава Дагестана рассказал о планах по запуску скоростного поезда Махачкала-Баку 26 января 17:27, В мире 3 152
Число жертв землетрясения в Турции растет - ОБНОВЛЕНО 26 января 17:20, В мире 2 932
В Вене у стюардессы из Китая заподозрили коронавирус 26 января 17:13, В мире 2 902
Лидер иракских шиитов призвал к новой акции против США 26 января 17:07, В мире 2 901
Израильтянам впервые разрешили посещать Саудовскую Аравию 26 января 17:00, В мире 3 009
В жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, есть пострадавшие 26 января 16:53, В мире 2 878
Министр торговли США не исключил ответных мер на углеродный налог ЕС 26 января 16:43, В мире 3 014
Студенты, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, доставлены самолетом из Нахчывана в Баку - ОБНОВЛЕНО 26 января 16:34, Общество 3 211
В Китае считают, что коронавирус может приобрести новые характеристики 26 января 16:31, В мире 3 038
Ким Чен Ын впервые после казни дяди появился на публике со своей тетей 26 января 16:17, В мире 3 379
Папа Франциск молится за успех борьбы с коронавирусом 26 января 16:07, В мире 3 038
Мир на примере Азербайджана увидел, каких результатов можно достичь, если обеспечить стабильность и развитие страны - эксперты об итогах Давосского форума 26 января 16:00, Политика 3 278
В Париже отменили мероприятия в честь китайского Нового года 26 января 15:56, В мире 3 050
В Бакинском книжном центре состоялась презентации книг, приуроченная к 70-летию Михаила Гусмана - ФОТО 26 января 15:46, Культура 3 378
В Японии выявили четвертый случай заражения коронавирусом 26 января 15:35, В мире 3 196
В Индии прогремели четыре взрыва 26 января 15:27, В мире 3 226
В Турции шесть человек остаются под завалами после землетрясения 26 января 15:20, В мире 3 236
В Ираке не менее 30 человек пострадали в столкновениях с силовиками 26 января 15:10, В мире 3 236
Названы ранние симптомы смертельного вируса из Китая 26 января 15:02, В мире 3 784
Боевой экраноплан "Каспийский монстр" разместится в Дербенте - ФОТО 26 января 14:55, В мире 3 600
Беларусь получила первую партию норвежской нефти 26 января 14:48, В мире 3 419
В Азербайджане опровергли информацию о массовом отравлении угарным газом 26 января 14:41, Общество 3 545
Иран ведет переговоры с Азербайджаном о запуске электронного коридора 26 января 14:31, Экономика 3 652
Япония может вывезти граждан из зараженных коронавирусом зон в Китае 26 января 14:24, В мире 3 433
В Гонконге из-за угрозы пневмонии закрылись Disneyland и Ocean Park 26 января 14:14, В мире 3 456
Finnair разрешила экипажу использовать респираторы из-за коронавируса 26 января 14:03, В мире 3 625
В Великобритании официально представлена монета, посвященная Brexit - ФОТО 26 января 13:56, В мире 3 659
В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса 26 января 13:49, В мире 3 807
В США зарегистрирован третий случай заболевания пневмонией нового типа 26 января 13:42, В мире 3 608
Индийское противоспутниковое оружие впервые показали на параде в Нью-Дели 26 января 13:35, В мире 3 671
В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче 26 января 13:27, В мире 3 701
Прогноз погоды на первый день рабочей недели 26 января 13:10, Общество 11
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35 26 января 12:57, В мире 3 762
В Баку может быть проведен финал Лиги Чемпионов - ОФИЦИАЛЬНО 26 января 12:47, Спорт 4 705
В Китае запретили продажу диких животных из-за коронавируса 26 января 12:40, В мире 3 849
Эрдоган обвинил Асада и Хафтара в нарушении перемирия в Идлибе и Ливии 26 января 12:31, В мире 3 944
В Китае будут блокировать известную соцсеть за слухи о коронавирусе 26 января 12:24, В мире 3 978
В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации 26 января 12:14, В мире 3 892
Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 26 января 12:07, Общество 4 456
Эрдоган отправился с визитом в Алжир 26 января 11:56, В мире 3 981
Сильные ливни в Бразилии унесли жизни десятков людей 26 января 11:48, В мире 4 020
Названы все симптомы смертельного китайского вируса 26 января 11:41, В мире 4 417
Азербайджан - ключевой партнер РФ на Кавказе и Ближнем Востоке - Российские эксперты о динамике сотрудничества Баку и Москвы 26 января 11:30, Политика 4 550
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. 26 января 11:14, В мире 4 077
В Tinder появится тревожная кнопка 26 января 11:06, Технологии 4 210
На Каспии произошло землетрясение 26 января 10:57, Общество 4 597
Ermənistanı guya Azərbaycandan artıq demokratik ölkə kimi göstərmək planlarına "Milli Şura" dəstək verir - Aydın Quliyev 26 января 10:49, Azərbaycanca 4 890
Президент Турции назвал число погибших и пострадавших в результате землетрясения 26 января 10:45, В мире 4 430
Третий - лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу 26 января 10:36, В мире 4 667
МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя 26 января 10:22, В мире 4 326
В Азербайджане будут штрафовать водителей автомобилей с иностранными номерами 26 января 10:14, Общество 5 415
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали десятки азербайджанцев - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 26 января 10:07, Общество 5 005
Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки 26 января 10:02, В мире 4 458
В результате взрыва гранат на свадьбе в Афганистане ранены 20 человек 26 января 09:55, В мире 4 469
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 26 января 09:47, Политика 4 531
Генсек ООН выразил соболезнования правительству Турции в связи с землетрясением 26 января 09:42, В мире 4 466
Трамп отверг возможность переговоров с Ираном при условии снятия санкций 26 января 09:36, В мире 4 539
Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения 26 января 09:29, В мире 4 583
Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд 26 января 09:22, Технологии 4 618
Число погибших при землетрясении в Турции продолжает расти 26 января 09:16, В мире 4 687
Азербайджан значительно нарастил объем грузоперевозок - ЦИФРЫ 26 января 09:10, Экономика 4 903
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса 26 января 09:05, В мире 4 628
Адвокаты Трампа назвали импичмент «вмешательством в выборы» 26 января 08:55, В мире 4 684
США назвали оружие быстрой и смертельной войны 26 января 08:44, В мире 4 915
Британский футболист умер накануне матча 26 января 08:32, Спорт 4 985
Под завалами здания найдена 2-летняя девочка - чудесное спасение в Турции 26 января 08:20, В мире 4 886
В Турции 15 тысяч человек получили временное жилье после землетрясения 26 января 08:11, В мире 4 888
Демократы сами считают импичмент обманом - заявление Трампа 26 января 07:58, В мире 4 912
В Индии покажут новые образцы вооружений 26 января 07:45, В мире 4 987
В Товузе произошел пожар в трехкомнатной квартире – ФОТО 26 января 07:32, Общество 5 092
Юристы Трампа сказали, как будут выстраивать его защиту 26 января 07:19, В мире 5 043
23 человека погибли, 5,5 тысячи остались без крова - удар стихии в Бразилии 26 января 07:07, В мире 5 326
В Москве госпитализировали восьмерых граждан из Китая с высокой температурой 26 января 06:05, В мире 5 394
В Перу пройдут досрочные выборы в парламент 26 января 04:28, В мире 5 726
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине 26 января 03:01, В мире 6 321
Азербайджанских студентов эвакуируют из зоны землетрясения в Турции 26 января 01:19, Политика 6 513
В Бакинском книжном центре состоялась церемония презентации книги «Формула жизни. Книга о папе и маме» - ФОТО 26 января 00:14, Культура 7 028
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет 26 января 00:06, В мире 7 087
Глава Евросовета созвал экстренный саммит 25 января 23:38, В мире 7 092
Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США 25 января 23:02, В мире 7 111
Boeing 777X начал первый испытательный полет 25 января 22:40, В мире 7 261
Ректор Московского государственного института международных отношений выступил с лекцией в Университете АДА 25 января 22:23, Политика 7 233
"Это удивительная страна с восхитительными, гостеприимными жителями" - Канадская писательница делится впечатлениями от путешествия в Азербайджан 25 января 22:00, Туризм 8 967
Возросло число жертв землетрясения в Турции 25 января 21:51, В мире 7 421
Еще два землетрясения в Турции 25 января 21:29, В мире 10 507
Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли 5,5 млрд - ОТЧЕТ 25 января 21:24, Экономика 7 342
Пашинян поддержал возвращение оккупированных территорий Азербайджана - громкое заявление 25 января 21:00, Политика 18 015
Защита Трампа начала представлять в Сенате аргументы в рамках процедуры импичмента 25 января 20:39, В мире 7 520
В работе Facebook в Азербайджане произошел сбой 25 января 20:23, Технологии 7 586
NASA предупреждает: к Земле приближается потенциально опасный астероид 25 января 20:01, В мире 7 936
43 человека спасены из-под завалов после землетрясения в Турции 25 января 19:58, В мире 7 670
Пашиняну пригрозили судебным иском 25 января 19:54, Политика 8 455
Двухлетний ребенок стал самым маленьким пациентом с пневмонией нового типа в Китае 25 января 19:49, В мире 7 606
Заповеднику «Юхары Баш» дан статус национального - постановление Кабмина 25 января 19:43, Общество 8 060
В Иране выдвинули новую версию гибели украинского лайнера 25 января 19:39, В мире 7 950
В Китае возросло число заболевших новым типом коронавируса 25 января 19:29, В мире 7 646
В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли еще двух человек 25 января 19:05, В мире 7 773
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека 25 января 18:55, В мире 7 686
Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения 25 января 18:50, В мире 7 679
В Польше ввели дополнительные меры безопасности из-за коронавируса 25 января 18:45, В мире 7 678
Али Ахмедов: Азербайджан теперь не только участник влиятельнейшей в мире организации по экономическим дискуссиям, но и один из ее организаторов 25 января 18:38, Политика 7 634
Во Франции при пожаре в зоопарке погибли около 60 животных 25 января 18:30, В мире 7 777
Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и высадили шестерых пассажиров 25 января 18:20, В мире 8 192
В Европе раскрыли польскую банду с военной подготовкой и элитными авто 25 января 18:12, В мире 8 028
Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров 25 января 18:05, Туризм 7 953
Названы основные сферы деятельности населения Азербайджана 25 января 17:59, Экономика 8 108
В Пакистане изолировали первого человека с подозрением на коронавирус 25 января 17:52, В мире 7 923
Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении прав человека из-за допросов иранцев на границе 25 января 17:46, В мире 7 946
Индийские пожарные спасли 12 человек после обрушения здания в Дели 25 января 17:40, В мире 7 985
В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро 25 января 17:34, В мире 7 955
В Центре мугама отметят 90-летие Алибабы Мамедова 25 января 17:33, Культура 8 073
США планируют эвакуировать своих граждан из Уханя 25 января 17:27, В мире 8 038
Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв 25 января 17:21, В мире 8 082
Власти Пекина запретили междугородние автобусы из-за коронавируса 25 января 17:15, В мире 8 080
Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции 25 января 17:08, В мире 8 152
"Союзмультфильм" намерен транслировать азербайджанские мультфильмы из "золотой коллекции" 25 января 17:00, Культура 8 322
Аэропорт в Тегеране усилил меры безопасности из-за коронавируса 25 января 16:53, В мире 8 074
Азербайджанский ансамбль танца выступил на телешоу в Китае, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО 25 января 16:45, Культура 8 210
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание - ФОТО 25 января 16:37, Политика 10 770
Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии 25 января 16:34, Политика 8 163
Азербайджанская делегация примет участие в зимней сессии ПАСЕ 25 января 16:27, Политика 8 171
Ещё новости