https://news.day.az/unusual/1197148.html Самый эффективный метод изучения иностранных языков с точки зрения науки

Самый эффективный метод изучения иностранных языков с точки зрения науки

Это интересно, 27 января 2020 05:10 175

Все наверняка в школе изучали какой-нибудь иностранный язык. И, скорее всего, это был английский. И что еще более вероятно, после семи лет изучения при виде иностранца в голову ничего не приходит кроме "Ландон из зе кэпитал оф грейт британ". Все! Хватит терзаться от чувства вины и не спать ночами от осознания своей некомпетентности, потому что великий Гете сказал однажды "Кто не знает иностранных языков, ничего не знает и о своём собственном", а ученые доказали, что причина, по которой 99% знаний, полученных в школе, куда-то улетучились, - это неправильный процесс изучения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, несомненно, способность общаться на иноземных мовах положительно сказывается на психическом и психологическом здоровье. В частности, способствует принятию верных решений, формированию индивидуальности и даже влияет на восприятие цвета и времени. Но овладеть таким полезным навыком довольно сложно. И тут определяющим фактором успешного изучения любого иностранного языка становится способ, с помощью которого происходит штудирование. Согласно недавним исследованиям, метод именуемый "интервальное повторение", является самым действенным.

Интервальное повторение - это метод обучения, при котором необходимо увеличивать интервалы времени при повторении изучаемой информации. Первым эту концепцию сформулировал немецкий психолог Герман Эббингауз, занимавшийся изучением закономерностей запоминания и условий механической памяти. Именно он является автором "кривой забывания", которую подробно описал в революционной монографии "Память: вклад в экспериментальную психологию" в 1885 году. Эксперименты с памятью психолог проводил сам с собой и заметил, что с течением времени заученная информация резко забывается, но с течением времени процесс забывания замедляется.  Это наблюдение заложило основание для дальнейших исследований в этом направлении, и, как результат, мы имеем метод интервальных повторений.

Согласно опубликованным данным в 2013 году "отложенное повторение" максимально эффективно при переносе любой информации в долговременную память. А вот если повторять непосредственно после получения новых знаний, то есть все шансы пересечься с кривой забывания Эббингауза.

Что же делать? Вот один из возможных способов прокачать свой процессор.

1.Создавайте карточки для пополнения словарного запаса. Любители хэндмейда могут использовать ножницы и бумагу, а для более ленивых существ создано множество приложений (самые популярные из которых Anki, AnyMemo).

2.Раз в день просматривайте карточки.

3. Каждый раз, когда попадается слово, воспроизводимое с трудом, откладывайте эту карточку в стопку для более частого просмотра. А если слово практически выучено, то в стопку для повторения в отдаленном будущем. Можно даже оценивать себя по пятибалльной шкале, где 0 означает "срочно повторить завтра же", а 5 - "увидимся в следующем месяце".

4. И самое главное - не забывайте следовать этому графику!

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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