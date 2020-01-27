Мифы о супермаркетах, которые оказались правдой

Обычно в супермаркетах у нас недостаточно времени для того, чтобы поразмышлять: как хранятся фрукты и овощи, выполняют ли свою работу сотрудники и чем производители обрабатывают продукты. Из-за этого мы отказываемся верить во многие мифы, связанные с продуктовыми магазинами. Рамблер выяснил, что же на самом деле является правдой, передает Day.Az.

Свежие продукты

Чаще всего самые свежие продукты ставят в дальнее место. Вы могли это заметить, когда тянулись за свежим йогуртом, кефиром или сыром, который датирован сегодняшним днем. Такой ход был придуман для того, чтобы магазин как можно быстрее распродал продукцию не первой свежести. Если вы не хотите покупать вчерашнюю сметану, стоит протянуть руку в глубину полки.

Бананы зреют в магазине

Эти плоды срываются еще зелеными. И только после доставки в магазины их искусственно доводят до требуемой зрелости с помощью специального газа. Британские ученые провели исследования и доказали, что этот газ абсолютно безопасен и не может нанести вред здоровью потребителей.

С пылу, с жару!

Во многие готовые блюда добавляются продукты, у которых заканчивается срок годности. Если вы предпочитаете покупать готовую еду в супермаркетах, будьте внимательны, ведь в таком блюде может оказаться продукт, срок годности которого истекает в ближайшее время или уже истек.

Слишком долго хранятся

Некоторые продукты могут храниться намного дольше, чем нам кажется. Например, овощи и фрукты в продуктовых магазинах иногда хранятся и по восемь месяцев. Это связано с тем, что их подвергают специальной химической обработке, которая значительно продлевает срок хранения.

Выбирайте не по обложке

В крупных продуктовых магазинах часто прибегают к использованию пестицидов и воска. Это делается для того, чтобы овощи могли дольше лежать и медленнее портились.

Никто их не моет

Овощи и зелень, которые продаются в отдельных контейнерах, не всегда можно назвать чистыми. Даже если вам кажется, что продукты выглядят безупречными, их все равно стоит тщательно промыть в домашних условиях.

Бывает ли "органическая" продукция?

Не всегда наклейка, на которой написано "органическая продукция", свидетельствует о том, что при выращивании этого фрукта или овоща не применялись пестициды. Многие производители используют такие пометки как еще один рекламный ход.