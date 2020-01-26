https://news.day.az/unusual/1197295.html Психолог назвала способ отвлечь ребенка от гаджета перед сном

Психолог назвала способ отвлечь ребенка от гаджета перед сном

Это интересно, 26 января 2020 18:22 261

Самый эффективный способ отвлечь ребенка от гаджета поздним вечером - ввести в семье ритуал подготовки ко сну. Об этом в беседе с "Российской газетой" сообщила кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Елена Рассказова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В числе наиболее полезных ритуалов она назвала чистку зубов, принятие душа, небольшую прогулку, чтение книги, разгадывание кроссворда, стакан молока. По словам психолога, эти действия не будут вызывать лишнего напряжения у ребенка. Однако они должны длиться не более получаса.

Рассказова подчеркнула, что тотальные запреты на гаджеты работают плохо. "Запретить гаджеты готовы 33 процента родителей, 50 процентов разрешают все и только 17 [процентов] умеют договариваться", - пояснила она.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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