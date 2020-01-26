5 самых шокирующих загадок Кавказа

С Кавказом связано много легенд, сказаний и удивительных находок, над которым ломают голову самые маститые археологи и историки.

Колхида

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, на западе Кавказских гор, на территории Абхазии, Грузии и Турции находилось прекрасное царство Колхида, населенное колхами. В этих краях стоял легендарный полис Диоскуриада и был огромный город варваров, в котором родилась мифическая Медея. Именно сюда приезжал глава аргонавтов Ясон за золотым руном. Это греческие мифы приковали цепями титана Прометея к великому Казбеку в "горах Скифии" и это его "кровь сочится на скалы Кавказа". Абхазская легенда гласит: "На самой на вершине Эльбруса открыта ужасная пропасть, из которой доносятся стенания - там прикован великан. Борода у великана до ног, все тело поросло седыми волосами, на руках и ногах тяжелая цепь".

Дольмены

Кавказские дольмены, наверное, самая мистическая загадка Кавказских гор. Ни одни другие артефакты не вызывают такого шквала догадок и предположений, как эти мегалиты. Официально это гробницы. Например, недалеко от поселка Шепси был найден дольмен, в котором находился круглый шар и останки человека, похороненного за тысячу лет до того, как жил фараон Хеопс.

Обычно дольмены датируют 3-2 веками до н.э. Встретить их можно в горных районах Краснодарского края, в Адыгее, возле Очамчира в Абхазии и в долине реки Лабы. Найдено больше 3 000 дольменов, но изучено не больше 6% сооружений. Считается, что культура доменов пришла с территории древней Испании или даже северной Африки. Дольмены на Кавказе разные - одни сделаны из огромных каменных плит, другие - выдолблены в скале. Некоторые даже имеют свои имена: Хан, Нежность, Тор.

Источник молодости

Эта легенда появилась на Кавказе неслучайно, ведь именно здесь так много исцеляющих источников. Легенда повествует о том, что где-то там, далеко в горах есть источник вечной юности. Многие герои искали ее, но если и не нашли, то не сказали. А многие просто не вернулись - ведь с водой, дарующей молодость, так легко переборщить. Выпил лишнего - и стал младенцем, который уже ничего никому не расскажет.

Загадка Эль-Тюбю

"Город мертвых" - так называют кладбище у села Эль-Тюбю в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии. А еще это место называют "Гнездо вечной молодости". Наземные склепы похожи на маленькие дома. Принято считать, что строить их стали примерно в XIII веке. С кладбищем связано много преданий. Одно гласит, что во время раскопок здесь были найдены останки двух великанов, охранявших долину (рост мужчин составлял чуть больше двух метров, что в древние времена было редкостью). Остается вопрос - кого же они охраняли?

Легенды гласят, что само село славится долгожителями, и якобы связано это с тем, что стоит она на вершине огромной скрытой пирамиды.

Башни Сванетии

Еще одна загадка Кавказа - это башни Сванетии (Грузия). Башни можно видеть во многих селах. Непонятно одно - какую роль они выполняли. Известно, что строились они с VIII по XIII век, потом их прекратили возводить. Сванские башни имеют три этажа: первый монолитен, второй имеет вход, к которому ведет деревянная лестница. Стены вертикальны, а крыша украшена зубцами. Каждая башня имеет только одно узкое окно, и обращено оно на юг. Очаг либо печь отсутствуют. Назначение их неясно до сих пор: обороняться в них затруднительно, от лавин они не защищают. Нынешнее население часто использует их как хранилища.