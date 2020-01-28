https://news.day.az/unusual/1197591.html Ученые нашли в атмосфере Земли опасные для здоровья споры грибов

Ученые нашли в атмосфере Земли опасные для здоровья споры грибов

Это интересно, 28 января 2020 02:03 91

Американские ученые провели детальный анализ аэрозолей атмосферного воздуха и выявили в облаках большое количество фрагментов спор грибов, которые способны вызвать у человека аллергию и астму. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудники Калифорнийского университета в Ирвайне (США) в 2016 года проводили исследования атмосферного воздуха в штате Оклахома. С помощью специального прибора они собирали мельчайшие частицы размером 20-60 нанометров, взвешенные в воздухе, и изучали их состав, поместив на поверхность платиновой нити, с помощью масс-спектрометра.

Для ученых было полной неожиданностью, когда в составе тонких пылевых частиц атмосферы они обнаружили большое количество фрагментов спор грибов. Авторы предполагают, что ранее эти фрагменты были неизвестны из-за того, что они имеют очень небольшие размеры - не больше 30 нанометров. Исследования атмосферы проводились в августе-сентябре месяце над сельскохозяйственным районом.

По результатам замеров оказалось, что содержание фрагментов спор в атмосфере в разы превышало допустимые нормы. Выявленные образования представляют серьезную угрозу для человека - благодаря своему крошечному размеру они могут беспрепятственно проникать в легкие, вызывая аллергию и астму.

Для выяснения механизма насыщения воздуха фрагментами спор, ученые провели эксперимент, результаты которого показали, что попадая в воздух, споры грибов впитывают влагу, набухают и затем разрываются на фрагменты диаметром около 30 нанометров.

"Появление большого количества атмосферных наночастиц обычно связывают с реакциями газов в атмосфере, когда частицы растут из молекул газа, а не образуются при разрушении более крупных частиц, - приводятся в пресс-релизе слова Майкла Лоулера (Michael Lawler), первого автора исследования. - Было неожиданно идентифицировать фрагменты грибов - кусочки спор, которые разрываются после набухания во влажном состоянии".

Результаты исследования помогают объяснить, почему именно в дождливую и сырую погоду ухудшается состояние людей, больных астмой.

По мнению исследователей, эти наночастицы участвуют в формировании ледяных облаков, играя роль ядер, вокруг которых молекулы воды собираются намного быстрее, чем вокруг неповрежденных клеток, имеющих размеры в тысячи нанометров. Так формируются ледяные кристаллы, из которых и образуются облака. Эксперимент подтвердил образование льда вокруг этих спор за очень короткий промежуток времени.

"Большие неповрежденные биологические клетки крайне редки в атмосфере, а наночастицы грибов, наоборот, очень распространены и могут играть существенную роль в образовании облаков льда", - говорит Лоулер.

Ученые планируют продолжить изучение взаимосвязи между органическими частицами и образованием облаков, что должно способствовать более точному прогнозированию погоды и моделированию климата.

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