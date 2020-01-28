"Симпсоны" "предсказали" появление коронавируса 27 лет назад - ВИДЕО

Практически аксиома того плана, что за годы своего существования анимационный сериал "Симпсоны" так или иначе предсказал большинство значимых (не говоря про средней и незначительной значимости) событий новейшей мировой истории, опять пугающе сработала, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

На этот раз поклонники обратили внимание на Marge in Chains - 21-й эпизод четвертого сезона шоу, вышедший в эфир в мае 1993 года.

В Спрингфилд массово приходят азиатские посылки, принесшие в США грипп. Правда, не из Китая, а из Японии - из Осаки. Но тут уже детали.

По одной из сюжетных линий эпизода многие жители Спрингфилда заказали по почте соковыжималки (крайне громоздкие и неэффективные, кстати), сделанные в Японии. При этом на конвейере в уже пораженной эпидемией Осаке один из рабочих, страдавших гриппом, туда чихнул.

"Не cовсем точно, но "Симпсоны", похоже, снова предсказали вспышку смертоносного вируса?", - делятся предположениями юзеры в Twitter.