https://news.day.az/unusual/1197845.html Вместо покорения снежной вершины панда научилась кататься с горки - ВИДЕО
Вместо покорения снежной вершины панда научилась кататься с горки - ВИДЕО
Эта панда, снятая на видео в питомнике в Чэнду (Сычуань, Китай), явно отличается любовью к приключениям, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Увидев в вольере снежную горку, животное решило, что такая вершина вполне подходит для того, чтобы её покорить.
Но не всё в жизни происходит так, как задумано, и в итоге панда вместо альпинизма освоила совершенно другое занятие - катание с горки. Процесс получился несколько неуклюжим, но от этого вдвойне милым и забавным, что и отметили зрители, посмотревшие этот видеоролик.
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