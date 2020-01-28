Эта панда, снятая на видео в питомнике в Чэнду (Сычуань, Китай), явно отличается любовью к приключениям, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Увидев в вольере снежную горку, животное решило, что такая вершина вполне подходит для того, чтобы её покорить.

Но не всё в жизни происходит так, как задумано, и в итоге панда вместо альпинизма освоила совершенно другое занятие - катание с горки. Процесс получился несколько неуклюжим, но от этого вдвойне милым и забавным, что и отметили зрители, посмотревшие этот видеоролик.

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