Вышедший в 1971 году кукольный мультфильм "Чебурашка" решили доработать при помощи технологий искусственного интеллекта. Однако результат порадовал не всех.

О готовности проекта сообщил в своём твиттере автор подкаста Zavtracast Максим Зарецкий, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Видеоряд классического советского мультфильма был обработан при помощи нейросети DAIN AI, способной самостоятельно формировать промежуточные кадры, делая видео плавным как в телепередаче. В итоге из "Чебурашки" пропала характерная для пошаговой кукольной анимации "дёрганость" - а вместе с ней, по мнению некоторых комментаторов на YouTube, и шарм.