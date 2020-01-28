Американские ученые изучили следы завроподов мелового периода, обнаруженные в штате Техас, и пришли к выводу, что эти гигантские динозавры могли передвигаться в неглубоких водоемах, отталкиваясь от дна одними передними ногами. О результатах исследования сообщает журнал Ichnos, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Завроподы, или ящероногие - группа гигантских четвероногих растительноядных динозавров, включающая бронтозавров, брахиозавров и диплодоков - были крупнейшими животными из когда-либо обитавших на Земле. У представителей этой группы были четыре толстые и мощные конечности, необходимые для того, чтобы поддерживать и переносить массивные тела.

Однако в 2007 году в штате Техас (США) были найдены загадочные следы крупных завроподов, передвигавшихся только на передних ногах. Отпечатки были обнаружены в известковом карьере формации Глен Роуз, сохранившей множество следов динозавров возрастом около 110 миллионов лет.

Их тщательно изучила команда палеонтологов из Университета Пердью и Музея естественных наук Хьюстона. Исследователи пришли к выводу, что это следы передних конечностей завроподов, хотя они и не смогли определить видовую принадлежность животных.

Всего были обнаружены три параллельные цепочки следов по несколько десятков отпечатков в каждой. Учитывая размер отпечатков - около 70 см в поперечнике - было понятно, что это был очень крупный представитель ящероногих. Перед исследователями встала задача объяснить парадоксальную находку, которая противоречила законам физиологии и физики.

И здесь ученые вспомнили о гипотезе Роланда Берда, американского палеонтолога, который в 1940 году обнаружил необычные следы динозавров в округе Бандера (штат Техас). Там тоже были отпечатки только передних конечностей.

Берд тогда предположил, что эти следы были оставлены завроподом во время "плавания" по поверхности неглубокого водоема, от дна которого он отталкивался передними ногами. Однако со временем появлялось все больше доказательств того, что завроподы были сухопутными животными, и гипотеза Берда была признана несостоятельной.



Так, отталкиваясь от дна неглубокого водоема передники конечностями, могли передвигаться в воде крупные зауроподы из семейства брахиозаврид

Отсутствие следов задних конечностей пытались объяснить тем, что на них приходилась незначительная масса тела, поэтому они оказывали меньшее давление на грунт. Действительно, рассчитав распределенную нагрузку на тело древнего животного, авторы пришли к выводу, что и при передвижении по суше на задние ноги динозавров-гигантов приходилась меньшая нагрузка, чем на передние.

"Большее давление, приложенное к поверхности земли передними конечностями, вероятно, объясняет то, что следы в Глен Роуз оставлены только ими. Однако нельзя сбрасывать со счетов и вероятность того, что завроподы действительно могли перемещаться совершенно необычным способом", - приводятся в пресс-релизе слова авторов исследования.

Хотя следы в формации Глен Роуз отличаются от следов в округе Бандера, и там и там они были оставлены крупными ящероногими. Вероятно, представители этой группы четвероногих динозавров, проводивших большую часть времени на суше, любили иногда "поплавать" в воде, и их передние конечности оставили следы на донном осадке. Выбираясь по глинистому склону водоема на берег, они тоже, вероятно, пользовались передними ногами, считают исследователи.

