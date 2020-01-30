В Таджикистане умерла старейшая в мире женщина. По ее словам и данным в паспорте, ей было 127 лет. Рекордсменку звали Фатима Мирзокулова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно документу умершей, она родилась во времена царской России 13 марта 1893 года. Женщина пережила советскую эпоху и увидела, как ее страна в 1991 году обрела независимость.

Как сообщает Daily Mail, после себя Мирзокулова оставила восемь детей и более двухсот внуков. Женщину похоронили в субботу, 25 января, недалеко от границы с Узбекистаном.

По данным местных СМИ, Фатима всю жизнь проработала в колхозе. Она продолжала собирать хлопок даже после выхода на пенсию, потому что ей нравилось это занятие.

Официально самой старой женщиной в мире считается Жанна Кальман из Франции. На момент смерти ей было 122 года. Из тех, кто еще жив, старейшей считается Канэ Танака из Японии - ей 117 лет.