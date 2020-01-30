Словенский писатель-историк Кирил Зупанк в своей книге "Михайло, офицер разведки и диверсант IX корпуса" назвал Мехти Гусейн-заде "советским Терминатором", передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru. И, наверное, был недалек от истины. Сами посудите, с кем еще сравнить этого отчаянного азербайджанца, воевавшего в Красной Армии, бежавшего из немецкого плена, партизанившего в Югославии и уничтожившего за свою славную карьеру более 1000 солдат и офицеров противника?

Из Красной Армии в Азербайджанский легион

По информации из "Советской военной энциклопедии", Мехти Гусейн-заде, до войны проживавший в пригороде Баку и работавший учителем рисования, в августе 1941 года был призван в Красную Армию. После тбилисской учебки в 1942 году он попал на фронт - и сразу в настоящее пекло. В должности командующего минометным взводом Мехти принимал участие в Сталинградском сражении. Но этот опыт был для него не самым удачным. В августе, будучи тяжело раненым, он попал в плен к немцам.

В ту пору вермахт активно занимался формированием коллаборационистских соединений по национальному признаку. Поэтому, не особо разбираясь и не требуя личного согласия, Мехти определили в Азербайджанский легион. Мусульманские части частично привлекались к боям на Восточном фронте. Новичков же, еще недостаточно хорошо обработанных немецкой пропагандой, старались держать в глубоком тылу. Вот и Гусейн-заде изрядно помотало между Польшей, Германией, Италией.

Из плена к югославским партизанам

Находясь в Северной Италии, Мехти с несколькими товарищами основал подпольную группу, которая связалась с югославскими партизанами и передала им документы с планами карательной экспедиции гитлеровцев. Нанесенный югославами упреждающий удар стал звонкой пощечиной вермахту. Мехти же при содействии подпольщиков сумел в 1944 году бежать из плена и присоединился к партизанам на территории Словении.

Впоследствии Гусейн-заде под именем Михайло вошел в состав "Русской роты", созданной из бывших советских военнопленных, и проявил себя как умный и отважный диверсант. Большим плюсом было то, что он отлично знал немецкий язык. Пригодилась и привычка носить ненавистную нацистскую форму. Прикрываясь ею, он сначала уничтожил немецкую казарму, а несколько позже активировал взрывчатку в набитом гитлеровцами кинотеатре. Несколько сотен убитых и вдвое больше раненых - это было только начало пути "советского Терминатора".

Заговоренный Михайло

Как рассказывает Гараш Али Мадатов в книге "Азербайджан в Великой Отечественной войне", Мехти буквально горел жаждой мести - за ранение и унижения в плену. А потому каждый день, когда он не убивал гитлеровцев, считал прожитым зря. Его рейды строились примерно по одному сценарию: в немецком кителе он проникал в здание, где располагались вражеские солдаты, и, заложив взрывчатку, быстро удалялся.

На его счету также несколько засад, в ходе которых были уничтожены десятки немецких грузовиков и пущены под откос несколько эшелонов. А один из самых отчаянных его рейдов - это убийство майора Гестапо Н. Кертнера. Мехти все в той же нацистской форме просто заявился к нему в кабинет и расстрелял на месте. Не менее дерзким был расстрел из автомата учебной роты, находящейся на марше без оружия. Тогда Гусейн-заде ликвидировал 20 гитлеровцев.

Застрелился, чтобы не сдаваться в плен

Конечно, немцы не оставили диверсионную деятельность партизана Михайло без внимания. За его голову была назначена награда в 400 тысяч итальянских лир. Но получить ее было попросту некому: все попытки убить или взять в плен Мехти оканчивались провалом. Коллеги-партизаны называли его заговоренным, а гитлеровцы считали даже колдуном. Местные же и вовсе видели в темноволосом усаче потомка легендарного Влада Дракулы.

Но смерть все-таки подкараулила счастливца. 2 ноября 1944 года, когда он ночевал в одном из селений, туда нагрянул немецкий патруль. С боем прорываясь из окружения, Михайло получил тяжелое ранение и, чтобы избежать повторного пленения, застрелился.

По собранным после войны сведениям, Мехти Гусейн-заде посмертно в 1957 году был удостоен звания Героя Советского Союза. Ведь, если верить документам, партизан Михайло один уничтожил живой силы и техники врага больше, чем весь IX корпус Югославской освободительной армии, в котором он служил.