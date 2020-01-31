Ученые Гарвардского университета считают, что седые волосы появляются из-за сильного стресса, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Специалисты провели эксперимент. Они довели до стресса черных мышей, причиняя им боль. Со временем грызуны поседели. Другую группу мышей ученые хотели сделать невосприимчивыми к стрессу. Они "отключили" у них симпатическую нервную систему. После данного эксперимента окрас мышей остался черным.

Ученые пришли к выводу, что седые волосы появляются после стресса из-за надпочечников, которые вырабатывают норадреналин. Вещество оказывает влияние на пигмент клетки. Это приводит к изменению цвета волос.