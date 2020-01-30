Национальный научный фонд США (NSF) опубликовал самые детальные фотографии поверхности Солнца, сделанные с помощью самого большого в мире телескопа.

Линза телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) составляет четыре метра, он расположен возле недействующего вулкана Халеакала на Гавайских острова, передает Day.Az со ссылкой на tvrain.ru

Как пишет The Science, каждая из клеток солнечной структуры, запечатленных на кадрах, имеет размер, сопоставимый с площадью штата Техас.

Ученые рассчитывают, что полученные снимки позволят продвинуться в изучении Солнца и его влияния на Землю. В частности, они надеются, что, увеличив масштаб снимков, смогут определить, что вызывает мощные вспышки на Солнце, которые несут потенциальную угрозу Земле, ее энергетическим сетям и коммуникациям.

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