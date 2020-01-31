Компьютерная томография позволила сделать трехмерную реконструкцию единственного найденного черепа одного из самых древних хищников планеты - прародителя динозавров из рода гаряиний, жившего четверть миллиарда лет назад. Теперь ученые смогут проследить эволюцию его мозга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра диагностики и телемедицины, передает Day.Az.

"Благодаря специально разработанному протоколу сканирования с высоким разрешением исследователи смогли создать высококачественную трехмерную реконструкцию черепа, которая позволит изучить мелкие анатомические детали и проследить за эволюцией мозга и других внутричерепных структур в отдельно взятой группе архозавров", - говорится в сообщении центра, который провел исследование вместе с Санкт-Петербургским государственным университетом и Палеонтологическим институтом им. А.А. Борисяка РАН.

Как рассказали в центре, около 250 млн лет назад вершину пищевой пирамиды занимали эритрозухиды - вымершие пресмыкающиеся, которые считаются прародителями динозавров и крокодилов. Они населяли планету в раннем и среднем триасе (250-237 млн лет назад). В семействе насчитывается несколько родов, самый ранний из которых - род гаряиний (Garjainia). Его выделил советский палеонтолог Виталий Очев в 1958 году, назвав в честь геолога Владимира Гаряинова, который в 1950-х годах обнаружил в Оренбургской области целое захоронение ископаемых ящеров. Однако ученым удалось найти только один целый череп.

"Для эритрозухид ни разу не проводились исследования трехмерных слепков полостей головного мозга и внутреннего уха. Мы планируем, что это даст новую информацию об их строении, позволит что-то сказать о качестве слуха, чувстве равновесия, положении головы животного и, может быть, о поведении. Основная же цель - построить родословную с помощью новых анатомических признаков мозгового отдела черепа, а также обсудить родственные связи разных видов и эволюцию целого отдела черепа в отдельно взятой группе архозавров за 250 млн лет", - считает младший научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета СПбГУ Иван Кузьмин.

Ученые создали фотореалистичную трехмерную реконструкцию, которая позволит провести точные измерения внутренних структур, оценить объемы, проследить ход сосудов и нервов в естественных внутрикостных отверстиях и проанализировать, как изменялись сосудистые и нервные каналы в процессе эволюции. Кроме того, удалось провести сканирование зубов.

"Это может позволить нам получить дополнительную информацию из "сердцевины" неразрушенных зубов, которая была спрятана от воздействия внешних факторов под плотной эмалью - самой прочной частью тела ящера. Это уникальная "капсула времени", которая ожидала 250 млн лет. И теперь с помощью современной спектральной компьютерной томографии мы постараемся сравнить состав дентина зубов с зубами родственников гаряиний - крокодилами из нашего времени", - отмечает руководитель отдела развития качества радиологии Центра диагностики и телемедицины Виктор Гомболевский.