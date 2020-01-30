Бангалор (Индия), Манила (Филиппины) и Богота (Колумбия) возглавили рейтинг городов мира с самыми большими пробками. Москва заняла шестое место в мире и первое место в Европе. Об этом говорится в исследовании компании TomTom, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В десятку самых загруженных городов мира вошли Мумбаи (Индия), Пуна (Индия), Москва (Россия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), Стамбул (Турция) и Джакарта (Индонезия). В Европе больше всего пробок в Москве, Стамбуле, Киеве, Бухаресте, Санкт-Петербурге, Дублине, Одессе, Новосибирске (город не находится на территории Европы, однако авторы исследования это не учитывали - прим. "Ленты.ру"), Самаре и Харькове.

В ноябре 2019 года Москва также возглавила рейтинг городов мира с самыми высокими темпами роста цен на дорогое жилье. В десятку также попали Франкфурт, Тайбэй, Манила, Гуанчжоу, Цюрих, Мадрид, Берлин, Женева и Дели.