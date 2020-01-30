Первый в мире тематический сырный отель открылся в Лондоне. Стены в номерах здесь желтого цвета, а весь декор и предметы интерьера выполнены в виде сыра. Все, включая постельное белье, стены и декоративные подушки, - с изображением пикантного продукта, а мыло в ванной комнате с ароматом сыра, как бы странно это ни звучало, передает Day.Az со ссылкой на elle.ru.

Отель открыт в оживленном лондонском районе Кэмден при ресторане Café Roug. И работает пока в тестовом режиме - с 29 января по 6 февраля.

В люксе к услугам постояльцев множество кулинарных книг на сырную тему и веселые настольные игры. Кроме того, есть опция обслуживания в номерах - завтрак или ланч вам доставят прямо из Café Roug.

Кстати, по статистике в одной только Великобритании потребляется 700 000 тонн сыра в год, поэтому открытие тематического отеля, возможно, имеет смысл. "Мы хотели сделать что-то новое и захватывающее, чтобы полностью погрузиться в один из своих любимых продуктов", - говорят владельцы необычной гостиницы.

В меню ресторана при отеле есть блюда из сыра на любой вкус - от фондю и жареного в панировке камамбера до сырных крекеров к послеобеденному чаю.