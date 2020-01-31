Day.Az со ссылкой на РИА Новости предлагает вниманию читателей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее - космические открытия января.

Спутник НАСА обнаружил похожую на Землю планету, которая может быть пригодна для жизни. Космическая находка, названная TOI 700 d, вращается вокруг красного карлика и получает от него энергию.

На фото - планета TOI-700 d в представлении художника.

Экипаж корабля "Союз МС-13" готовится к возвращению на Землю, которое запланировано на 6 февраля. Космонавты провели тренировку по спуску на корабле, протестировали систему управления движением и проверили герметичность скафандров.

Астрономы при помощи телескопа DKIST получили самый детальный на сегодняшний день снимок поверхности Солнца.

НАСА опубликовало новое подробное инфракрасное изображение центральной части Млечного Пути. На снимке видна сверхмассивная черная дыра, подсвеченная со всех сторон, и прежде недоступные для наблюдения детали звездного скопления.

Телескоп "Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 4455, расположенную в созвездии Волосы Вероники и удаленную от нас на 45 миллионов световых лет.

Ученые получили изображение спиральной галактики NGC 4258 в созвездии Гончих Псов, похожей на космический фейерверк. Ее особенность - два "лишних" ярких рукава, которые пересекают NGC 4258.

Составное изображение туманности Лебедя, сделанное обсерваторией SOFIA, позволило ученым увидеть протозвезды в плотных газовых "коконах".

Лунное затмение в небе над тайгой в ночь с 10 на 11 января.

Галактика NGC 1803 в созвездии Живописца, расположенная на расстоянии 200 миллионов световых лет от Земли.

Фото пустыни Такла-Макан, сделанное с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П". Расположенная на западе Китая пустыня - одна из крупнейших в мире, с запада на восток она простирается более чем на тысячу километров. Любоваться ею лучше из космоса, чем с земли: климат здесь очень суровый.

Ученые воссоздали взрыв сверхновой звезды, которая сейчас известна нам Крабовидная туманность в созвездии Тельца.

Космический аппарат "Юнона" пролетел над северным полушарием Юпитера и сделал удивительный снимок.

Благодаря снимкам, полученным с марсохода, ученые обнаружили, что Красную планету покрывают песчаные дюны.

Астрономы получили снимок редкого явления - столкновения четырех скоплений галактик в системе Abell 1758, которая находится примерно в трех миллиардах световых лет от Земли.

"Хаббл" получил впечатляющее изображение спиральной галактики NGC 1022 в созвездии Кита.