Сегодняшний день очень не подходит для каких-либо споров, хотя именно к этому гороскоп будет склонять. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, не пытайтесь переубедить своих оппонентов: сделать это будет трудно и может вызвать массу негативных эмоций. Чем настаивать на своем, лучше поискать убедительные аргументы. А вообще же в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. В остальном же гороскоп неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.

Овен

Сегодня на первом месте у Овна будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит - это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Овну сегодня лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Телец

Сегодня девизом Тельца будет: "Самозванцев нам не надо, командиром буду я!". Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого сегодняшний день может буквально сыпать искрами. Если Телец не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ему лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более - изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Близнецов грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, сегодня Близнецов лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Рак

Сегодня главное, что будет заботить Рака, - это поиски справедливости. Не обязательно, что он будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Рака будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к нему самому. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Лев

Сегодня все мысли и планы Льва будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем - особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Сегодня Льву стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!

Дева

Сегодня Дева будет четко знать, чего она хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Дева хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ей не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Весы

Сегодня Весы будут совершенно не настроены мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на них вызовет в душе Весов такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще сегодня Весам противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Скорпион

Сегодня Скорпион почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у него активное неприятие. В каждом вопросе Скорпиону захочется расставить все точки над "i". Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Стрелец

Сегодня Стрелец то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Стрельцу), а собственная придирчивость. Стрельцу сегодня будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Козерог

Это день, когда Козерог рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому сегодня лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Козерога, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Водолей

Сегодня достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Водолея начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Водолею сегодня легче пережить разгромную критику коллег по поводу его профессиональных качеств, чем невинную шутку о его взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Водолей тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

Рыбы

Сегодня в голову Рыб может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Рыбам сегодня лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.