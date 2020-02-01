Путешественники с большим стажем перечислили поступки на борту самолета, которые могут спровоцировать опасные последствия.

Прежде всего авиапассажирам рекомендуют не оставлять ценные вещи на багажных полках, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Злоумышленники нередко ждут пока в самолете отключат свет, чтобы вытащить из сумок ноутбуки или наличные деньги попутчиков.

Помимо этого крайне опасно пить воду из-под крана в туалете, умываться ей или чистить с ней зубы. Все дело в том, что в такой воде обитают "все бактерии и паразиты на свете".

По той же причине путешественникам рекомендуют не прикасаться и к другим вещам в самолете, если в этом нет необходимости, а также снимать носки во время перелета:

"Самолеты являются одним из самых биологически опасных мест на земле и над землей, так что в любые незначительные раны на коже могут проникнуть опасные для жизни бактерии".

Кроме того, опытные туристы советуют не ругаться с бортпроводниками, делать разминку во время долгого перелета и пить побольше воды.