На Мауи заработал солнечный телескоп Daniel K. Inouye. Ученые полагают, что он поможет приблизиться к решению целого ряда загадок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Смотреть на Солнце можно и нужно. Главное - использовать правильную аппаратуру. Новый мощный телескоп, установленный на Гавайях на вершине вулкана, позволил получить снимки с максимальным по космическим меркам разрешением, и оно, как отмечает MIT Technology Rewiew, приближает ученых ко множеству открытий и решению давних загадок.

Полученное изображение показывает, что поверхность звезды поделена на отдельные ячейки размером с Техас. Кипящая плазма заставляет их разбухать и подниматься, а затем они оседают обратно.

"Теперь мы видим мельчайшие подробности самого большого объекта в нашей солнечной системе", - заявил директор обсерватории DKIST Томас Риммеле. А ведь телескоп все еще официально находится в стадии разработки, на полную мощность он еще не заработал. Официально это произойдет в июле.

Тогда DKIST с 13-футовым (4 м) зеркалом станет самым мощным солнечным телескопом в мире. Расположенный на Халеакале (самая высокая точка на Мауи) аппарат сможет наблюдать за объектами на поверхности Солнца размером всего 30 км в поперечнике. Это разрешение более чем в пять раз превышает то, что давал его предшественник - телескоп Dunn из Нью-Мексико (Sunspot Solar Observatory, SSO).

DKIST был специально разработан для точных измерений магнитного поля Солнца по всей короне (самой внешней области его атмосферы). Ученые хотят с его помощью выяснить, например, почему корона звезды на миллионы градусов горячее ее поверхности.

Кроме того, аппаратура, которую запустят в ближайшие полгода, будет собирать данные, относящиеся к температуре, скорости и солнечным структурам. Скоро начнется новый солнечный цикл, и это означает, что будет много солнечной активности.

В этот период следить за светилом необходимо, ведь солнечные вспышки распространяют сверхэнергичные частицы через солнечную систему во всех направлениях, включая наше. И такие колебания "космической погоды" могут влиять, например, на работу GPS или даже электрических сетей. И чем лучше аппаратура, с помощью которой проводятся наблюдения, тем больше возможностей подготовиться к возможным эксцессам.