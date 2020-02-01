В Сети набирает популярность видео с котенком-актером. Он освоил непростое, но полезное и веселящее его хозяйку искусство - притворяться мертвым, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

В дикой природе некоторые животные делают вид, что они мертвы, для того чтобы спастись от опасностей. Но герою видео это явно не нужно.

Ему просто нравится забавная игра в "пиф-паф" из пальцев со своим человеком, после которой он наверняка получает порцию вкусностей и ласки.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.