Сегодня гороскоп буквально переполнен флюидами бурных страстей и переживаний. Переменчивость настроения, спонтанность поступков и чувств, яркая эксцентричность - все это может быть следствием наэлектризованного эмоционального фона дня. Не удивляйтесь, если многие из окружающих сегодня будут, что называется "на взводе", остро реагируя на все, что происходит вокруг. Звезды советуют в этой связи не задевать чужих чувств и интересов - это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.

Овен

Сегодня Овен будет склонен сорить деньгами! Даже если он обычно осторожно относится к тратам, его экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрым Овен способен быть к тем, кто ему дорог, - им он сегодня просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Сегодня Овен должен следовать за своим сердцем - но только в пределах разумного, конечно.

Телец

Сегодня Телец будет неотразим вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых - в глазах окружающих, которым передастся его сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Тельца будет сегодня помогать ему и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Телец смотрит на них сверху вниз, его преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого им не придется что-то особенное говорить или делать - их молчание может оказаться не менее интригующим, чем их слова. Звезды гороскопа советуют Близнецам использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза.

Рак

Сегодня мозг Рака открыт для новых идей, а сердце - для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной "зоны комфорта" и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет сегодня будоражить кровь Рака сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!

Лев

Сегодня весь день в душе Льва может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить его из себя своей неорганизованностью, а события - то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Льву какой-то реальный ущерб. Его способен раздражать уже сам факт того, что все идет "неправильно", "не по плану". По-настоящему разрядить напряжение Льва сегодня способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой - будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей.

Дева

Сегодня все самые удачные мысли и проекты Девы будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов - вот залог ее успеха! Вполне возможно, что именно сегодня Дева, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеет завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуется этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого она захочет очаровать.

Весы

Сегодня Весам следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Весы будут настроены по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ними и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Весам сегодня стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде "дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть" и т.д. После таких трудовых подвигов им будет не до ссор!

Скорпион

Сегодня настроение Скорпиона может штормить, показывая то "минус", то "плюс". Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия - любые цвета и оттенки эмоций сегодня могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие - переживаниями самого Скорпиона. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Скорпиону сегодня необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.

Стрелец

Сегодня Стрелец способен потратить день на пустяки - однако ему самому они пустяками казаться не будут. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Стрельца может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!

Козерог

Сегодня Козерог должен быть готов к тому, что люди вокруг будут обращать на него повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Козерога многое зависит. Зная об этом, Козерог должен сегодня постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем!

Водолей

Сегодня Водолею необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет его к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Водолей способен увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Водолей старательно раздует его до предела: его способность давить на самые болезненные точки сегодня на высоте. Только большой вопрос - принесет ли такая победа удовлетворение самому Водолею? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?

Рыбы

Сегодня Рыбы могут ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у них скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Рыбам сегодня необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет "всего лишь" прогулка по новой улице, новая книга или новое блюдо в меню - поверьте, оно того стоит!