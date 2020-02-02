Япония - самая большая по численности страна с долгожителями. Большинство граждан этого государства живут дольше 82 лет, а еще там больше всего тех людей, которые отметили свой столетний юбилей. При этом, феноменом является то, что в преклонном возрасте они бодры и активны. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, почему именно в этой стране люди остаются молодыми и долго живут.

Ученые уверены, что особого секрета у японцев нет. На качество их жизни влияет совокупность факторов.

Диета

Это не стереотип, что большую долю в рационе японцев составляет рис. Причем готовят его без масла или соли, а также подают с любыми блюдами. Иногда они даже могут съесть рис вместо перекуса. Также в их рацион питания входят морепродукты, богатые полезными жирами и белками. Сладости и десерты в этой стране не так популярны, а большинство из них низкокалорийны. Также в стране распространена культура чаепития, а зеленый чай является источником полезных веществ.

Активный образ жизни

Японцы двигаются гораздо больше, чем представители других национальностей. Если есть возможность подняться пешком, а не на лифте, они обязательно ей воспользуются. Кроме того, они очень много ходят. Даже после выхода на пенсию они очень активны, а большинство долгожителей начинают свое утро с гимнастики в парке. В Японии очень распространено позднее обучение: они принимают пенсионеров в учебные заведения и помогают им в прохождении образовательных курсов.

Медицина и гигена

Безусловно, медицинское обслуживание в Японии находится на высшем уровне. Новейшие технологии и оборудование позволяют быстро лечить людей, но сами японцы посещают медучреждения только для профилактических осмотров. В этой стране не приемлют самолечение и следуют всем советам врачей.