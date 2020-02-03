Мы привыкли, что вредные привычки несут в себе лишь негативный контекст, поскольку по большей части ассоциируем их с небезызвестной триадой, разрушающей организм. Вред, как правило, интерпретируется в наиболее отрицательную коннотацию. Однако не все неприятные привычки могут быть настолько губительны, есть и те, которые нам помогают. "Рамблер" приводит вредные привычки, оказывающие помимо отрицательного еще и положительный эффект, передает Day.Az.

Беспокойное поведение

Многие из-за работы ведут сидячий образ жизни, что в целом плохо сказывается на организме, ухудшая необходимое кровоснабжение тканей и органов. В данном случае на эмоциональных людей подобный эффект оказывает намного меньшее воздействие, благодаря тому, что они, подвергаясь какому-то чувству, начинают иллюстрировать свои ощущения с помощью движений, тем самым поддерживая в теле нормальный кровоток.

Пристрастие к кофе

Существует несколько исследований, доказывающих пользу чашечки натурального кофе, которое является неплохой профилактикой болезни Альцгеймера.

Лень

Согласно утверждению ученых, лень является естественной защитой нашего организма от перегрузок. Подобное предпочтение свободного времени сводится к сохранению организмом энергии, что впоследствии позволит дольше сохранять работоспособность.

Кроме того, откладывание одного дела в пользу другого позволяет дополнительно проанализировать ситуацию, больше успеть и принять лучшее решение.

Нецензурная лексика

Эксперимент, который провели ученые с участниками дорожного движения, позволил определить, что бранные слова помогали водителям выражать агрессию, избегая характерного проявления гнева, обличенного в физическую форму. Используя нецензурную лексику, они получали необходимую организму разрядку и быстрее успокаивались.

Еда в постели

Во время приема пищи важно находиться в расслабленном состоянии и избегать различных стрессовых ситуаций, в противном случае пищеварение может сопровождаться различными неприятными факторами, например, несварением или изжогой. В данном контексте еда в постели оказывает позитивное воздействие на организм, так как расслабление помогает желудку быстрее справиться с процессом переваривания пищи.

Сплетни

Обсуждение человека за его же спиной относится к неэтичному поведению. И все же такая дурная привычка, по мнению психологов, приносит пользу: распространение слухов сближает людей и учит их избегать чужих ошибок.

Разумеется, потакать своим вредным привычкам, ориентируясь на то, что они могу приносить пользу, не стоит. Вопрос остается только в том, чтобы видеть всю картину целиком, не ограничиваясь лишь одной стороной медали.