С каждым днем диетические напитки приобретают все большую популярность. Многие потребители считают, что они даже помогают похудеть и могут быть полезными для организма. Они убеждены в том, что это происходит из-за меньшего количества калорий, содержащегося в напитках. "Рамблер" постарался выяснить, является ли польза диетических напитков только рекламным ходом, передает Day.Az.

Сахарозаменитель

Диетическая кола прочно завоевала высокое место на рынке. Производители уверяют, так как в продукте нет сахара, его употребление никак не влияет на ожирение и возникновение сахарного диабета. Но стоит помнить о том, что вместо сахара и карамельной патоки в напитке используют различные синтезированные химические элементы, такие как цикламат натрия и аспартам. Большинство из них так же, как и сахар, пагубно влияют на выработку инсулина и приводят к диабету.

Вызывают аллергию

Диетические напитки вредны и для аллергиков, так как могут вызвать специфические реакции и побочные эффекты. Газировки противопоказаны людям, страдающим эпилепсией. Это связано с тем, что в подсластителе, который используют производители таких напитков, содержится сера. Она и является причиной появления различных высыпаний на коже.

Остерегайтесь аспартама

Популярный сахарозаменитель аспартам давно уже обвиняют в провоцировании судорог, депрессивных состояний и увеличении веса. Более того, в нем содержатся химические вещества, провоцирующие излишнее потребление пищи. А это, как минимум, не позволяет избавиться от лишнего веса.

Кофеин

Еще одним небезопасным компонентом диетических напитков является кофеин, который содержится в "оригинальных" версиях напитков. Это вещество быстро выводит жидкость из организма. Поэтому летом от жажды такие напитки не помогают. Кроме того, кофеин в составе газировки перегружает печень.

Возможен риск

Согласно опубликованному в American Journal of Public Health исследованию, проведенному среди взрослого населения США, диетические газированные напитки употребляли 11% людей с нормальным весом, 19% людей с лишними килограммами и 22% людей, страдающих ожирением. Это является лишь еще одним подтверждением того, что люди с лишним весом пьют диетические напитки чаще, чем люди с нормальным весом.

Настоящими диетическими напитками можно назвать отвар из шиповника, компоты, зеленый чай с лимоном. В них и содержатся полезные вещества, позволяющие поддерживать здоровье.