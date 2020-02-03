Утверждение о том, что улыбка способна иметь такие пророческие способности, как умение предсказывать продолжительность брака выглядит, по меньшей мере, странно. Однако именно к такому выводу пришли психологи, проанализировав движения лицевых мышц. "Рамблер" рассказывает об исследовании ученых, позволившем выявить зависимость длительности брака от улыбки, передает Day.Az.

Центральной точкой проводимого психологами эксперимента был подсчет интенсивности улыбок на детских фотографиях. Так, например, изображения из ежегодника колледжа позволили исследователям рассортировать людей на отдельные группы, оценив их улыбчивость от 1 до 10. Выяснилось, что никто из тех, кто получил высший балл от ученых, не развелся, в то время как каждый четвертый из попавших в 10% самых низких оценок, расстался со своей законной половинкой.

Речь, впрочем, идет не столько о подсчете улыбок, а об их качестве. Известно, что истинная радость находит отражение не только в движениях губ, но и в выражении глаз. Искренность затрагивает и зрительные органы, о чем свидетельствует прищур, в результате которого у человека появляются морщинки вокруг глаз.

Результаты ученых доказывают, что респонденты, у которых на фотографиях был хмурый вид, разводятся в пять раз чаще, чем те, которые улыбаются. Психологи сами удивляются подобной взаимосвязи, а полученные выводы аргументируют следующим образом:

"Возможно, улыбка являет собой позитивный настрой к жизни. - Полагает руководитель исследования Мэтью Хертенштейн, психолог из Университета ДеПау в Индиане. - Или, возможно, улыбающиеся люди привлекают других счастливых людей, и такая комбинация с большой вероятностью может привести к длительному браку. Мы действительно не знаем наверняка причину этой взаимосвязи".

Впрочем, кое-что исследование все-таки проясняет: работа ученых отлично вписывается в концепцию определения личностных характеристик по некоторой манере поведения человека.