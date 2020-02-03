Гороскоп на этот день просто идеален для организации чего бы то ни было - от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей. Все, что связано с общением и любыми мероприятиями, способно сегодня принести вам наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени. День очень хорош для продвижения своих идей, переговоров, поиска компромиссов. Но особую радость сегодня обещает доставить вам общение с любимым человеком - чувства в этот день будут очень глубоки и гармоничны.

Овен

Сегодня день наделяет Овна немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Овну сегодня уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно - таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Телец

Сегодня день обещает порадовать Тельца приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует его хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Тельцу сегодня достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

Близнецы

Сегодня в Близнецах проснутся лидерские задатки! День наделяет их способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Близнецам без особого труда: окружающие охотно поддержат их во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Близнецам смело брать инициативу в свои руки, ведь если не они, то кто же?

Рак

Сегодня Раку необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Раком в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Рак своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Лев

Сегодня Лев будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь - людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Лев сегодня будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Льву с огромным с трудом.

Дева

Сегодня гороскоп предвещает Деве неплохой день, когда она будет склонна смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Девы будет складываться гладко, ее невозмутимость и чувство юмора помогут ей не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Девы сегодня будет трудно.

Весы

Сегодня общение и информация необходимы Весам как воздух! Чем больше вокруг них людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Весы со всеми найдут общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Весов сегодня есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет их сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: "Общение работает на тех, кто работает на него".

Скорпион

Сегодня гороскоп склоняет Скорпиона манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Скорпион будет убежден, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей - к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Скорпион сегодня может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги - все это поможет ему добиться результатов. Главное, чтобы игра в "серого кардинала" не велась слишком уж всерьез.

Стрелец

Сегодня Стрелец имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: "Все хорошо в меру"! День склоняет его к умеренности во всем - в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Стрелец сегодня будет решать, ему стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный - поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Стрелец сегодня начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Козерог

Сегодня ситуация может потребовать от Козерога поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Козерог и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Козерога желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное "но": в любви сегодня забота Козерога может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Водолей

Сегодня Водолей будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только "за". День наделяет Водолея уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Водолею сегодня будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки - чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Рыб сегодня ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Рыбы получат неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Рыбы не могли решиться завести доверительный разговор, сегодня самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.