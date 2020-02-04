Ненароком разбив тарелку в детстве, в свое оправдание мы тут же говорили: "На счастье!". И удивительным образом это работало: родители уже не спешили наказывать нас и обвинять в неуклюжести.

Во взрослом возрасте мы продолжаем верить в то, что разбитая посуда сулит радость. А вместе с нами еще тысячи людей, склонных доверять приметам. Но откуда взялось это поверье? Передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Удивительно, но обычай бить во время праздников посуду пришел к нам из... Азии. В древности жители азиатских стран были уверены, что заключают в горшки злых духов, которые портят людям жизнь. Избавиться от них можно было, лишь разбив горшок в какой-нибудь знаменательный день.