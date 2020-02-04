Самоочищающиеся туалеты, кровати в эконом-классе и виртуальная имитация окон - все это очень скоро может стать реальностью во всех самолетах. Авиакомпании со всего мира представили более 100 инновационных концепций дизайна самолетов будущего для международного конкурса Crystal Cabin Awards, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Больше пространства для мест у перегородки

Компания Adient Aerospace предложили проект Space for All, согласно которому пассажиры, сидящие рядом с перегородкой, получат больше пространства для ног и смогут раскладывать сиденья, превращая их в спальную зону.

Самоочищающийся туалет

Чистота туалетов почти во всех самолетах всегда вызывает вопросы. Для решения этой проблемы компания Airbus предложила концепцию туалета, который смог бы самоочищаться за счет встроенного в унитаз вакуума. Предполагается, что данная система сможет всасывать с пола любую грязь и пролитые жидкости.

Противовирусные чехлы для сидений

Сиденья самолетов являются благоприятной средой для размножения микробов даже не смотря на то, что их регулярно чистят. Однако разработчики в Boeing надеются, что их новый антивирусный чехол для сиденья сможет это изменить. Чехол будет состоять из полимерного покрытия, которое разрушает внешнюю оболочку микроба и делает область вокруг него неблагоприятной для существования.

По словам компании, подобный чехол также сможет уничтожать многочисленные вирусы простуды и гриппа.

Имитация окон

Бухарестский Национальный университет искусств предложил концепцию цифровых окон в кабинах самолета. По его задумке, при желании пассажир в любой момент сможет загрузить живые изображения, получаемые с внешних камер самолета.

Сидячие места, трансформирующиеся в кровати

Делфтский технологический университет предложил сразу несколько проектов, предназначенных для того, чтобы дать пассажирам больше пространства для сна во время полета. Среди них - двухъярусная кровать в кабине самолета и сиденья, которые могли бы трансформироваться в спальное место.