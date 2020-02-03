Грузчик аэропорта рассказал, какие предметы в чемоданах авиапассажиров раздражают его и коллег больше всего. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, худшее, что путешественник может упаковать в багаж, - продукты питания. "Пожалуйста, не кладите еду или напитки в сумку. Они гниют, протекают, открываются. Это начинает вонять. Особенно алкоголь. Я пахну весь оставшийся день, если поднял хотя бы одну сумку, которая протекла", - пояснил сотрудник аэропорта, добавив, что это касается и духов тоже.

Кроме того, он уточнил, что когда пассажиры упаковывают в чемодан много алкоголя, он начинает весить слишком много. В связи с этим грузчики зачастую швыряют такие сумки вместо того, чтобы аккуратно их класть, и содержимое может разбиться и вылиться на вещи.

Ранее в январе путешественникам посоветовали не брать в ручную кладь некоторые предметы, чтобы избежать придирок при досмотре в аэропорту. В числе нерекомендуемых к провозу продуктов - мягкий сыр, например, бри, камамбер, козий и сливочный сыр, в особенности, если его объем превышает 100 граммов.