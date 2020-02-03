Австралийские ученые выяснили, что чем мелодичнее звуки будильника, тем быстрее и эффективнее человек под него просыпается. Исследование опубликовано в Plos One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты отслеживали, как разные сигналы будильника влияют на бодрость или сонливость 50 добровольцев. Наблюдалось, как быстро исчезает инерция сна - особое "заторможенное" состояние сразу после пробуждения, которое может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Громкость и длительность сигнала не влияла на состояние участников. Главным параметром, который будил их лучше всего, делал бодрее и работоспособнее, оказалась мелодичность звука. При этом резкие и неприятные звуки, напротив, увеличивали время инерции сна.

Ученые предполагают, что подобные резкие звуки плохо будят человека из-за своей неестественности: это нарушает работу мозга человека, которому в результате нужно какое-то время, чтобы восстановиться.