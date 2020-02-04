Чешские археологи при раскопках у села Остров в Пардубицком крае (Восточная Чехия) обнаружили дубовый сруб колодца, являющийся древнейшим из сохранившихся деревянных сооружений в мире. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель раскопок Ярослав Пешка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Время создания сложенного из дубовых конструкций колодца датируется 5256-5255 гг. до нашей эры, - сказал он. - Установлено, что это древнейший деревянный объект в мире".

Размеры колодца - 80 на 80 см, глубина - 140 см. Он был найден во время археологических работ, проводившихся на месте планового строительства одной из скоростных автомагистралей. Поблизости были обнаружены еще несколько колодцев, но сооруженных значительно позднее, заявил Пешка.

Древнейший в мире колодец будет выставлен в постоянной экспозиции Восточночешского музея города Пардубице - административном центре Пардубецкого края.