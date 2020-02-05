Нейросеть увеличила разрешение фильма братьев Люмьер - ВИДЕО
Автор телеграм-канала Denis Sexy IT Денис Ширяев увеличил разрешение фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" до 4K.
На примере 50-секундного фильма братьев Люмьер, выпущенного в 1896 году, он показал, как работают нейросети для обработки старого кино, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.
В частности, был использован алгоритм, который увеличивает частоту кадров ролика и делает его более "гладким".
Благодаря нейросетям фильм стал выглядеть более современно - Денис также убрал фоновую музыку и ради атмосферы добавил звуки поезда. Далее он планирует раскрасить видео с помощью нейросети DeOldify.
А вот как выглядит фильм без обработки:
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