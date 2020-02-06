Гороскоп на сегодня противоречив и наполнен скрытыми эмоциями. В целом день склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел. Однако в душе при этом может зреть напряжение, время от времени прорываясь наружу в виде споров с окружающими, придирок и т.д. Чтобы избежать конфликтов, посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям. Чем меньше ваши интересы будут пересекаться сегодня с интересами других, тем лучше.

Овен

Сегодня - день, когда окружающие способны вылить на голову Овна немало критики. Это может проявляться в разной форме - от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Овна будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Овну огорчений, ему стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: "Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем".

Телец

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что от его глаз скрыто что-то важное! Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ему палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Тельца ущерб, звезды советуют ему сегодня держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех - благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Близнецы

Сегодня в Близнецах проснется бухгалтер! Им будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, им не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо сегодня Близнецы будут считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки, сделанные сегодня, способны радовать Близнецов долгие годы, так что звезды советуют им выбраться на шоппинг.

Рак

Сегодня во всех делах на первом месте у Рака будет стоять свое "Я"! Гороскоп на этот день наделяет его огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Рак будет склонен принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы его заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Рака сегодня вряд ли найдет понимание, так что при всех его благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву уделить особое внимание близким людям. Даже если у него много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто ему дорог. Возможно, Лев уже давно не разговаривал с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Льву сегодня не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина - самые простые дела, сделанные вместе, вернут в его сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

Дева

Сегодня гороскоп Девы не предполагает избытка реалистичности - Дева способна поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым она станет свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, сегодня Дева испытает чувство дежавю или на ее глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Девой и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь - это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

Весы

Сегодня - день, когда успех Весам принесут только простые, консервативные пути. Если они отважатся на смелый эксперимент или понадеются на экспромт, то пожалеют. Впрочем, гороскоп сегодня и не склоняет Весы к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Весы сегодня предпочтут надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет им не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа то и дело будут склонять Скорпиона давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Скорпион будет это делать просто так, по велению души, когда его никто не просит. Ну а если уж к нему обратятся за помощью, то он сумеет отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное "но": тем, кого он сегодня облагодетельствует, надо приготовиться к активной критике с его стороны. Скорпион безжалостно укажет на все их ошибки и недочеты.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа предвещают Стрельцу не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько он сам. Стрелец будет склонен раздражаться на все, его способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Стрельцу необходимо сегодня свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным - например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

Козерог

Сегодня - день, когда с самого утра все может валится у Козерога из рук. Он способен ощутить упадок сил, но худшее, что он может при этом сделать, - это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Козерога к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Козерог рискует их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Козерогу придется расслабиться и плыть по течению. Пусть он многого сегодня не успеет сделать, но зато и не сможет ничему навредить.

Водолей

Сегодня Водолею необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, увы, не будут его к этому склонять. Его нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в сегодняшние планы Водолея, ему придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: "Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе".

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа будут требовать от Рыб внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ними рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Рыб понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Рыбам придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Рыб перед выбором - помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа сегодня советуют Рыбам, если это в их силах, помочь, - сделанное добро обязательно к ним вернется, а мир станет светлее и лучше.