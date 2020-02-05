В Сети набирает популярность видео с котом, который пронзил презрительным взглядом лающего на него пса. Ролик был опубликован на канале "Фауна шоу" на Youtube, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На этих кадрах можно увидеть маленькую собачку, недовольную появлением кота за окном. Питомец стоит на подоконнике и активно лает на кота через стекло.

При этом, несмотря на то, что животные стоят прямо напротив друг друга, кот не реагирует на выпады пса, а словно пытается испепелить его взглядом.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.