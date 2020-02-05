По статистике, 60% всех браков оканчиваются разводами. К сожалению, информации о том, есть ли корреляция между креативно сделанным предложением руки и сердца и тем, будет ли пара жить долго и счастливо, пока не выявлена. И мужчины, кого бог не обделил креативностью, изобретают оригинальные способы позвать замуж свою избранницу, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Из недавних отличившихся на этом поприще - 29-летний американец по имени Кейси из Коннектикута. Парень увлекается мотоспортом и решил, что его девушка Триша оценит, если предложение он ей сделает за рулем мотоцикла.

Как рассказал Кейси местной службе новостей, после того как видео его предложения стало вирусным, он попросил двух своих самых близких друзей и брата помочь ему. Они сделали футболки, на спинах которых были слова "Merry Me" ("Выйдешь за меня") и вопросительный знак.

Когда Кейси и Триша ехали по шоссе, в условленном месте друзья Кейси поочередно обогнали их и выстроились таким образом, чтобы девушка смогла увидеть надписи на их футболках. В это время парень достал коробочку с кольцом и вручил его девушке.

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