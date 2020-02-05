Прости нас за эти придворные словесные выкрутасы - "смешной экзотический зверек", ха! Просто мы боялись испугать тебя словом "галаго" в заголовке. Вдруг при виде него ты бы стремительно расправил крылья и упорхнул из публикации в ночь?

Именно так - галаго из семейства галаговых - называется очаровательное создание на видео. Не лемур. Не лори. И даже не кенгуру. При всем внешнем сходстве и родстве - все они из класса млекопитающих, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Ну-с, теперь, когда с наукой покончено, переходи непосредственно к просмотру видео. Кто, кроме нас и портала Reddit, покажет тебе реакцию галаго, увидевшего клубничину явно впервые в жизни.

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