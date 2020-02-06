Врачи университетского клинического центра французского Реймса спасли от смерти мужчину, в чьей голове застряла стрела из арбалета.

Как сообщает телеканал France 3, выстрелу предшествовала любовная драма, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Стрела вошла в голову в районе подбородка, в том месте, где начинается язык. Она прошла насквозь через весть череп и вышла посреди лба. До приезда спасателей мужчина оставался в сознании, медики установили, что пациент не проявляет неврологических симптомов, а его рана не кровоточит. Серьезным неудобством от инородного предмета стала невозможность открыть рот - стрела пробила дно ротовой полости и вызвала сильный мышечный спазм.

В операционной мужчина получил обезболивание и седативные препараты, а врачи разрезали стрелу и извлекли ее из головы. В отделении реанимации пациент провел 48 часов, после чего его перевели в ЛОР-отделение, а затем - в отделении психиатрии, где он провел еще 72 часа.