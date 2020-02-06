Ученые не раз проводили исследование на тему сновидений. Не секрет, что наши сны выдает подсознание, поэтому они связаны с тем, что происходит в нашей жизни. Поэтому у людей, находящихся в одной и той же ситуации, могут быть одинаковые сновидения. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие сны люди видят перед уходом из жизни.

В 2014 году американские врачи из хосписного центра в городе Буффало, штат Нью-Йорк опубликовали свое исследование на тему снов тяжело больных людей. На протяжении десяти лет они опрашивали пациентов хосписа о том, что они видят каждую ночь. В результате оказалось, что мотив их снов - одинаковый.

Всего за десять лет команда врачей опросила 13 тысяч пациентов, которые дали согласие на работу с психологом. Примечательно, что одинаковые сны люди начинают видеть за 11-13 недель до ухода из жизни. За 3 недели яркость и частота снов увеличивалась, но этот феномен медики так и не смогли объяснить. Исследователи предположили, что это связано с физическими процессами, которые начинают происходить в мозге за определенное время до смерти. Однако, для того, чтобы подтвердить эту гипотезу, нужна более детальная информация с использованием технологий.

В ходе опроса врачи выяснили, что большая часть паллиативных пациентов видят своих умерших родственников. Они приходят во сне и рассказывают, как хорошо "на другой стороне", зовут с собой и просто разговаривают. Больше половины пациентов заявили, что в своих снах они собираются "в последний путь": прощаются с родными перед отъездом, покупают билеты и собирают чемодан. Некоторым снилось, что они уже ехали в поезде, летели в самолете, а вместе с ними были уже умершие родственники. В некоторых случаях больные общались со своими живыми друзьями и семьей. Четверть опрошенных рассказали, что в снах вспоминали яркие моменты из своей жизни. Исключением стали тяжелобольные дети, которые узнавали в сновидениях домашних животных, а также видели неизвестных взрослых. Все это медики связали с психологией - несмотря на помощь в хосписах, человек подсознательно поддерживает себя сам, поэтому в его голове зарождаются образы, которые помогают ему пройти трудности и подготовиться к уходу из жизни.